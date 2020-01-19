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  4. Özhaseki, Şanlıurfa'da vatandaşlarla bir araya geldi

Özhaseki, Şanlıurfa'da vatandaşlarla bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2020 20:05 | Son Güncelleme

Özhaseki, Şanlıurfa'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Türkiye Cumhuriyeti dendiği zaman dosta güven veriyor, düşmana korku salıyoruz." dedi.

Özhaseki, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Büyücek Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bölgede şer odakları tarafından binbir türlü fesat ve fitnenin oynanmaya çalışıldığını belirten Özhaseki, bölge halkının terör örgütü PKK'ya karşı dik durmasının önemli olduğunu vurguladı.

"PKK belasının olduğu bir yerde sizlerden Allah razı olsun, devletten yana, milletten yana bayraktan yana, ezandan yana tavrınızı koyuyorsunuz, onlara kapılarınızı kapattınız. Onun için bir kez daha size bir teşekkür borcumuz vardır." diyen Özhaseki, bölge halkının son yıllarda büyük fedakarlık örneği de gösterdiğini belirtti.

Özhaseki, yöre insanının bağrını çok sayıda Suriyeliye açmasının da kardeşlik açısından çok güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geçmişten beri mazlumların yanında yer aldığını kaydeden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyanın bir başka özelliği, son dönemde mazlumların sığınma coğrafyası olmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi olarak bu topraklarda zulme uğrayan ne kadar kardeşimiz varsa hep bu coğrafyaya gelmiştir. Balkanlar'daki zulme uğrayan kardeşlerimiz ülkemize gelmişler. Kafkaslar'daki Çerkez kardeşlerimiz buraya gelmişler, ülkenin doğusundaki güneyindeki zulme uğrayan herkes buraya gelmiştir. Burada bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Elhamdülillah ezanımız okunuyor, dinimizi yaşıyoruz. Cenabıhak'ka şükürler olsun ki son dönemde gittikçe büyüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti dendiği zaman dosta güven veriyor, düşmana korku salıyoruz."

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay da Özhaseki'ye davetlerini kabul edip geldiği için teşekkür etti.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise ilçelerinin Barış Pınarı Harekatı'nın merkezi olduğunu, ilçe halkı olarak her zaman askerlerin yanında olacaklarını belirtti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Şanlıurfa Vatandaşlar

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