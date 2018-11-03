Özhaseki: Şaşıracağınız isimleri de aday göreceksiniz

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, insanların belediyelerden beklentilerine cevap verecek bir yerel seçim manifestosu hazırladıklarını belirtti. Yerel seçimlerde şaşırtıcı isimlerin de partilerinden aday gösterileceğini açıklayan Özhaseki, ''Büyükşehirlerimize kim daha iyi hizmet eder, bu işe kim liyakatli, bunları bulmaya çalışıyoruz. Biz en çok oy alacak adayı aramıyoruz. Bizim kalıcı olabilmek için en doğru ve liyakatli adayı bulmamız lazım'' dedi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yapılacak 75 yataklı devlet hastanesinin temel atma törenine giderken, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mehmet Özhaseki, partisinin yerel seçimlerle ilgili kampanya çalışmaları hakkında şunları söyledi: ''Seçimlere, birçok alanda devrim niteliğinde, insanlar duyduğunda hakikaten dudak ısıracakları şekilde bir kampanyayla hazırlanıyoruz. Adaylarımızı belirlerken aradığımız özellik farklı, seçimlerde kullanacağımız sloganlar farklı, argümanlar farklı, manifestomuz farklı. Kendini yenilemiş bir AK Parti olarak ortaya çıkıyoruz. Allah'a hamdolsun yıllardır yaptığımız belediyecilik dillere destan oldu. Zamanında yapılmış o ideolojik belediyecilik, hizmetin geri planda olduğu belediyeciliğin artık ortadan kalktığı, devasa işlerin yapıldığı bir belediyecilik dönemine girdik. Ancak biz olduğumuz yerde sayamayız. Yenilikler yapmak zorundayız.'' 'SÜRPRİZLERİ GÖRMÜŞ OLACAĞIZ' İnsanların belediyelerden beklentilerine cevap verecek bir yerel seçim manifestosu hazırladıklarını dile getiren Özhaseki, şöyle dedi: ''Türkiye'deki bütün belediyelerimizi geleceğe hazırlamak zorundayız. Bu anlamda da insanların belediyelerden beklentileri neyse işte onlara cevap verecek bir manifesto geliyor. Cumhurbaşkanımız onu açıklayacak. İşte oradaki sürprizleri inşallah hep beraber görmüş olacağız. İnsanlar bir şehirden ne bekler, insanlar belediyelerden ne bekler? Bunların cevapları var. Yani gerek kentsel dönüşümle, gerekse şehirdeki imar tadilatlarında, gerekse şehrin geleceğe hazırlanan bir medeniyet inşası yolundaki yeniden yapılanmasında neler bekliyorsa işte hepsinin yol haritasının belli olduğu ve bundan sonra bütün belediye başkanlarımızın Anayasa'ya uygun hareket edecekleri bir manifesto geliyor." 'BİR YERE TALİP OLMAM, ADAYIM DA DEMEM' Mehmet Özhaseki, kendisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı veya gösterileceği yönündeki iddialarla ilgili de açıklamada bulunarak, ''Benim şahsımın düşüncelerini bir Kayseri biliyor. Kolay kolay bir yere ne talip olurum ne de adayım derim. Öyle bir şey olmaz. Ancak, AK Parti olarak biz bütün şehirlerde özellikle Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde tabii ki çok daha farklı metotla adayımızı belirlemeye çalışıyoruz. Aday belirleme komisyonunun başında da tabii ki ben varım'' dedi. 'EN ÇOK OY ALACAK ADAYI ARAMIYORUZ' Özhaseki, yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday olacaklarla ilgili seçim takvimini açıkladıklarını belirterek, adaylarda 'liyakat' aradıklarını vurguladı. Mehmet Özhaseki, bu konudaki düşüncelerini şöyle dile getirdi: ''Bir taraftan anketler yapıyoruz. Bu anketleri de tam doğruyu elde edebilmek adına değişik şekillerde yapıyoruz. Kimi zaman arazide, kimi zaman SMS anketinde, kimi zaman da telefonla yapıyoruz. Bütün bunlar örtüşüyorsa bir anlam ifade ediyor. Manipüle edilmemiş anket önemli. İkincisi, tüm teşkilatlarımızın görüşünü alıyoruz. Temayüller yapacağız. Üçüncüsü, milletvekillerimizin ve MKYK üyelerimizin görüşlerini alıyoruz. Teşkilatın seçilmişlerinin özellikle bizim yönetimlerin şehirlerdeki taramaları var. Onları dikkate alıyoruz. Bütün bunlar neticesinde büyükşehirlerimize kim daha iyi hizmet eder, bu işe kim liyakatli bunları bulmaya çalışıyoruz. Burada en önemli özellik şu; Biz en çok oy alacak adayı aramıyoruz. Elbette partiler en çok oy alacak adayı arayabilirler ama biz iktidar partisiyiz. Gelecek seçimde yine insanların içine çıkacağız. Yine insanların yüzüne bakacağız. Bizim kalıcı olabilmek için en doğru ve liyakatli adayı bulmamız lazım. Burada tabii bazı vasıflar sayıyoruz, yüzü gülecek, gönlü açık olacak, sofrası, kapısı açık olacak diyoruz. Bizim için önemli olan o şehri alıp geleceğe taşıyacak adayların bulunmasıdır. Bu anlamda birçok isim belirledik. Önümüzdeki günlerde komisyonlarda bu isimleri bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bizim için önemli olan şu; Partimizin bünyesinde tabii ki görev alan arkadaşlarımızın yaptığı işlerin hepsini önemsiyoruz ve takdir ediyoruz. Fedakârca gelip gayret ediyorlar. Takdir gören arkadaşlarımız oradan olursa hiç şüphesizce o arkadaşlarımızı koyarız. Bizim parti bünyesi dışında o kadar çok bizimle aynı şekilde düşünen, muhafazakâr, demokrat kimliğini koruyan insan var ki işte onlara da açılmamız lazım. O isimlerden epeycesini de bu seçimlerde aday olarak görebilirsiniz. Onların da hepsine zaten teklif götürüyoruz. Şaşıracağınız isimleri de aday göreceksiniz. Onların birçoğu kendi işinde başarılı insanlar. Türkiye'de kabul görmüş isimler. Bunları biz davet etmezsek kolay kolay gelmezler. İşte o insanları da biz davet ediyoruz. O isimlerin hepsi bizde gizli olarak duruyor. Önümüzdeki günlerde inşallah bunların açığa çıkacağı bir dönem yaşayacağız." 'KILIÇDAROĞLU ŞAKA GİBİ ADAM' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partisine ve Bakanlığı dönemiyle ilgili imar eleştirilerine de değinen Özhaseki, ''Adam şaka gibi. Her bir taraftan yalanlar söylediği için ciddiyeti kalmadı. Yani ben bir parti görevlisi olarak Kılıçdaroğlu'nu yakından takip edip, şehircilikle ilgili bir şey söylemişse onu takip edip cevap vermem lazım. Emin olun ciddiye alınır yanı kalmadı. Yani düşünün; 3-4 sene öncesinden şahsımla ilgili onlarca yalanı söyleyip mahkemelerde canını okuduğum için çok ciddiye almıyorum. İkincisi de söylediği hiçbir şeyin tesiri yok'' dedi. 'KAŞIKÇI CİNAYETİNİ BİR TEK CHP ANLAMADI' İstanbul'da ülkesinin başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında Türkiye'yi tüm dünya devletlerinin olayın aydınlatılmasında gösterdiği çaba nedeniyle tebrik ederken, sadece CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun beğenmediğini ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu: ''Kaşıkçı olayına gelince; bütün dünya istisnasız, Cumhuriyet Halk Partisi dışında, Kaşıkçı olayında Türkiye'yi hem yaptığı işlerden dolayı hem de ortaya koyduğu performanstan dolayı tebrik ediyor. Bir tek bizimki beğenmiyor. Onun beğenip beğenmediği de çok önemli değil. Ortada kocaman bir oyun var. Bir adamcağızı Türkiye'ye yönlendiriyorlar. Türkiye'ye girdikten sonra da 'Çıktı, dışarıda kayboldu' demek istiyorlar. 'Türkiye bir Ortadoğu ülkesi, adamlar kayboluyor' demek istiyorlar. Cinayeti Türklerin üstüne yıkmak istiyorlar. Adamın parçalarını sağa sola atıp 'Gördünüz mü Türkiye böyle' demek istiyorlar. Bir taraftan Türkiye'nin itibarını yok edecekler, bir taraftan Türkiye'yi Ortadoğu ülkesi gibi ilan edecekler, bir taraftan döviz üzerinde yine oynamalar başlayacak ve turizmi baltalayacaklar. Ortada devasa bir oyun var. Türkiye bütün bu oyunları bozuyor. İşin failleri ortaya çıkıyor. Tüm dünya işin faillerinin kim olduğunu anlıyor ve herkes onlara lanet yağdırıyor. Çünkü ortada insanlık dışı bir vahşet var. Nihayetinde İslami bir kimliği olan ancak demokrat bir adam var. Muhalif olduğu için de bu olay onun başına vahşice örülmüş. Bu olayı kimin yaptığını herkes anladı ancak bir bizim CHP anlamadı.''

