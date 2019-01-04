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Özhaseki seçim çalışmalarına Hacı Bayram'dan başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.01.2019 15:16 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, ilçe adaylarıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra esnafı ziyaret etti - Özhaseki: - "Bismillah diyerek yola koyuluyoruz. Çıktığımız bu yolda Rabb'im bizleri utandırmasın, yaptığımız, yapacağımız güzel işlerde de bizleri muvaffak kılsın diye dua ediyoruz"

Seçim çalışmalarına Hacı Bayram'dan başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bismillah diyerek yola koyuluyoruz. Çıktığımız bu yolda Rabb'im bizi utandırmasın, yaptığımız, yapacağımız güzel işlerde de bizi muvaffak kılsın diye dua ediyoruz." dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, partisinin ilçe adaylarıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada iyi niyetle yola çıktıklarını söyleyen Özhaseki, güzel projeler hazırladıklarını belirtti. Özhaseki, "Bismillah diyerek yola koyuluyoruz. Çıktığımız bu yolda Rabb'im bizleri utandırmasın, yaptığımız, yapacağımız güzel işlerde de bizleri muvaffak kılsın diye dua ediyoruz. Her şeyin başı bismillah, biz de bismillah diye başlıyoruz." dedi.

Daha sonra Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ne geçerek dua eden Özhaseki, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Ardından Ulus esnafını ziyaret eden Özhaseki, bir çay ocağında simit yedi, çay içti. Özhaseki, bir esnaftan aldığı gözlemeleri halka dağıttı.

Özhaseki, sohbet ettiği bölge sakinlerinin sorunlarını da dinledi. Özhaseki'ye AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve ilçe belediye başkan adayları eşlik etti.

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AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Özhaseki AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

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