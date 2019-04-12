Özhaseki: Seçim sonuçlarının Ankara’mıza hayırlı olmasını diliyorum

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Bizler, milletimizin kararının tüm kararlardan, milletimizin seçiminin tüm seçimlerden üstün olduğu inancını esas alan kutlu bir davanın neferleriyiz, kadim bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu kutlu davadan aldığımız terbiyeyle 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarının başta Ankara'mıza, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankaralılara seslenen Özhaseki, AK Parti tecrübesinden ilhamla birçok alanda 111 projeyle yola çıktıklarını hatırlatarak, "Birbirinden mühim projelerimizin her detayında, odak noktamız insanımız oldu, Ankara'mız oldu. İstisnasız tüm projelerimizi, gönül belediyeciliğini temel alan bir anlayış, derin bir tecrübe ve kavrayış, uzun soluklu bir ekip çalışmasıyla hazırladık ve sizlere sunduk. Projelerimizi sizlerle paylaşmaktan her defasında ayrı bir heyecan duyduk. Yaptığımız yüzlerce toplantı, miting ve programlarda, Ankara’mıza bir söz verdik; Ankara’mızı, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine uygun hale getirmek, dünyaya örnek bir başkent yapmak, 'Ben' değil 'Biz' merkezli, şeffaf ve istişare odaklı bir yönetimi hâkim kılmak için, gecemizi gündüzümüze katacağımız konusunda Ankara’mızla ahitleştik" dedi.