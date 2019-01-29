Özhaseki: Şehirlere karmaşa getirdiler (3)

İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Altındağ ilçe danışma meclisi toplantısına katıldı. Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Özhaseki’ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti. CHP’nin bir hastalığı olduğunu ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Eskiden laiklik üzerine, ‘Cumhuriyet elden gidiyor’ gibi söylemlerle muhalefet edenler, son dönemde başka türlü bir havaya girdiler. Durmadan yalan söylüyorlar. Cumhurbaşkanımıza, hükümet üyelerine, bizlere, yalan üzerine yalan. Hitler’in propaganda Bakanı var adı Goebbels. Onun teorisini benimsemişler, hareket ediyorlar. Nedir Goebbels’in teorisi? Bir, yalan söyleyeceksiniz. İkinci kural, ‘Yalanı tekrar edeceksiniz’ diyor. Üçüncüsü, ‘Büyük büyük yalan söyleyin ki insanlar inansın’ diyor. Bizim CHP’nin geldiği yer burası. Belediyeciliklerini de iktidarlarını da muhalefetlerini de gördük. Ama hep bu huydan vazgeçmediler. Bu fakir kardeşinize de zamanında iftiralar attılar ama ben de burunlarından fitil fitil getirdim. Cenabı hakka şükürler olsun, çok para aldım buradan. Zamanındaki bir yalanından dolayı dava açmıştım, itiraz, itiraz, Hukuk Genel Kurulu’na çıktı, bugün yayınlandı, bir 25 bin lira daha alacağım. Para geliyor şimdi. Ödeme emrini gönderdim. Ödeyecek, çaresi yok. Bu kadar yalan söylüyorsanız, insanlara iftira ediyorsanız, bunun bedelini ödeyeceksiniz."