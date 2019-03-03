Özhaseki: Senin projeler bitti, milleti oyalama (2)

SEÇİM İRTİBAT BÜROSUNUN AÇILIŞINA KATILDI

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, partisinin Keçiören'deki Ufuktepe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile yakından ilgilendiğini söyledi. Oradaki Kürtlerin, baş tacı olduğunu belirten Özhaseki, "O kardeşlerimizi istismar eden lanet bir örgüt var. O örgüt lanet bir örgüt, eli kanlı bir örgüt. Onlar insanlık suçu işleyen bir örgüt. Yavrularımızı şehit ediyorlar, orada pusu kuruyorlar. Hizmete giden insanlara yaptıkları zulümle hizmetin gelmesini engelliyorlar. Orada teröristlerin yaktığı yıktığı nereler varsa 30 bine yakın vatandaşımızın evlerini yaptırdım, 1 sene içinde. Kürt kardeşlerimin evlerini tek tek teslim ettim orada. Nihayetinde Kayseriliyim, Ankara’da yaşıyorum; ekmeğim, işim burada ama gidip, oralarda gece gündüz hizmet ettim ben" dedi.

'UKOME KARARINI YIRTAR ATARIM'

Taksicilerin sorunlarına değinen Özhaseki, "Söylüyorum, Kızılay'a almayacaklarmış. Kimin gücü yeter ya sizi Kızılay'a almamaya? Elbette gireceksiniz, vatandaşı taşıyacaksınız. UKOME'den yanlış bir karar çıkmış. Emin olun, gittiğim gün o kararı yırtar atarım; hiç dinlemem. Ondan da endişeniz olmasın" diye konuştu.

'SİZİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Mehmet Özhaseki, 'cumhur ittifakı'nın 15 Temmuz 2016 gecesi kurulduğunu söyledi. 'Cumhur ittifakı'na karşı bir ittifak kurulduğunu kaydeden Özhaseki, şunları söyledi:

"O ittifak kimlerden oluşuyor, diye bakıyoruz. Bir tarafta CHP var, tamam, meşru bir parti. İP var bir de. Ona da bir şey demiyoruz; ama bu iki parti bir araya geldiği gibi söyleyemedikleri, utandıkları bir ortak da var. Bu ortak arkada duruyor, onu aleni olarak ilan edemiyorlar. Onun adını söyleyemiyorlar, utanıyorlar. Hatta utanmayı bırak, siz kızarsınız bunlara oy vermezsiniz, diye sizi kandırmaya çalışıyorlar. Kim bu peki? PKK'nın siyasi uzantısı. Bakın, eğer Kandil'den emir gelse bu HDP'lilere deseler ki '3 gün su içmeyeceksiniz' vallahi içemezler korkularından. Bu kadar emirlerinin altında bunlar. Niye söyleyemiyorlar? Söylesenize, 'HDP bizi destekliyor, oy verecek'. Bunu saklı gizli söylemeye çalışıyorlar. 'İstanbul'da, Adana'da biz 'millet ittifakı'nı destekliyoruz'. Ankara'ya gelince es geçiyorlar. Güya bizi kandırmaya çalışıyorlar. Söylerlerse Ankara'daki seçmenin vatandaşımızın daha çok milli ve manevi değerlere bağlı olduğunu biliyorlar. Kendilerine tepki koyacağını biliyorlar. 'Bu teröristlerin ne işi var' diyeceğini biliyorlar, onun için korkuyorlar ve adını dahi alamıyorlar."

