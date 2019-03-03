Özhaseki: Senin projeler bitti, milleti oyalama (2)

SEÇİM İRTİBAT BÜROSUNUN AÇILIŞINA KATILDI

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, partisinin Keçiören'deki Ufuktepe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile yakından ilgilendiğini söyledi. Oradaki Kürtlerin, baş tacı olduğunu belirten Özhaseki, "O kardeşlerimizi istismar eden lanet bir örgüt var. O örgüt lanet bir örgüt, eli kanlı bir örgüt. Onlar insanlık suçu işleyen bir örgüt. Yavrularımızı şehit ediyorlar, orada pusu kuruyorlar. Hizmete giden insanlara yaptıkları zulümle hizmetin gelmesini engelliyorlar. Orada teröristlerin yaktığı yıktığı nereler varsa 30 bine yakın vatandaşımızın evlerini yaptırdım, 1 sene içinde. Kürt kardeşlerimin evlerini tek tek teslim ettim orada. Nihayetinde Kayseriliyim, Ankara’da yaşıyorum; ekmeğim, işim burada ama gidip, oralarda gece gündüz hizmet ettim ben" dedi.

'UKOME KARARINI YIRTAR ATARIM'

Taksicilerin sorunlarına değinen Özhaseki, "Söylüyorum, Kızılay'a almayacaklarmış. Kimin gücü yeter ya sizi Kızılay'a almamaya? Elbette gireceksiniz, vatandaşı taşıyacaksınız. UKOME'den yanlış bir karar çıkmış. Emin olun, gittiğim gün o kararı yırtar atarım; hiç dinlemem. Ondan da endişeniz olmasın" diye konuştu.