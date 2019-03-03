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Özhaseki: Senin projeler bitti, milleti oyalama (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 21:38 | Son Güncelleme

‘ÖNEMLİ OLAN DOĞMAK DEĞİL HİZMET ETMEK’ AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankaralılar Derneği’nin (AHİD) Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlediği buluşma programına katıldı.

‘ÖNEMLİ OLAN DOĞMAK DEĞİL HİZMET ETMEK’

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankaralılar Derneği’nin (AHİD) Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlediği buluşma programına katıldı. Etkinlikte Özhaseki’ye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da eşlik etti. İnsanların doğduğu yeri tanrının belirlediğini kaydeden Özhaseki, "Hiç kimse dünyaya gelirken pazarlık ederek gelmez. Yüce yaratan kulunu istediği yerde, tarihte, istediği anne babadan dünyaya getirir. Bu kulun elinde olan bir şey değildir. Sonra gideceği zaman adamı da artık seni götürelim mi diye sormazlar ama ikisi arasında da bir süre var o sürede sizin ne yaptığınız önemli. Hangi işleri yaptığınız önemli. Ankara’ya ne değer kattığınız, ne hizmet ettiğiniz önemli. Önemli olan doğmak değil, oraya hizmet etmek önemlidir. Bakanlığım döneminde 1/100 binlik planlara imza attım. Pafta, pafta çalıştım. Ankara nereye doğru büyüyecek, konutlar, iş yerleri, sanayi tesisleri nerede olacak bunları çalışan benim" dedi.

'OYLARI ÇALDIRMAMAK LAZIM’

Seçimin gayret işi olduğunu belirten Özhaseki, "Gayret etmeden olmaz. Konuya komşuya, eşe dosta söylemeden olmaz. Sonra gidip sahiplenip sandıkların başında durarak hırsızlara, arsızlara oyu da çaldırmamak lazım. Bize kimsenin oyu lazım değil, helal oylarımız yeter. Ama o sandıkları bekleyerek, kötülere de çaldırmamanız lazım" diye konuştu.

‘HASEKİ SADECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMADI’

Özhaseki’nin ardından kürsüye çıkan Bakan Soylu, Hakkari’ye 30 defa gittiğini belirterek, “Gittikten bir gün önce veya iki gün sonra dediler ki, 'O buradaydı' O dedikleri kişinin adı Haseki’dir. Bir taraftan Nusaybin’e, Kızıltepe’ye, Silopi’ye, Yüksekova’ya ne zaman gittiysem oradaydı. O günler kolay günler değildi, zor günlerdi. Her tarafta 25 bin konut yıkılmıştı. Her birinin nereye yapılacağını, orada yeniden hayatın nasıl inşa ve ihya edileceğini, kardeşliğin nasıl yükseltilebileceğini ortaya koyan bir anlayışı gerçekleştirdi. Buradan çizmedi, buradan plan yapmadı, bombaların patladığı, herkesin tereddüt ettiği, sokağa çıkmaktan korktuğu zamanlarda Haseki oradaydı. Haseki sadece belediye başkanlığı yapmadı, sadece Cumhurbaşkanımıza dost, yol arkadaşı olmadı. Haseki sadece iyi bir bakanlık yapmadı, Haseki Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesine neşter attı. Oraları inşa etti, kahramanlık gösterdi” diye konuştu.

‘ERDOĞAN’IN AYAĞINA TOPU VERİN’

Türkiye’nin 50 yıllık tarihinde sürekli seçim yapıldığını, ancak önümüzdeki 4 buçuk yıllık sürenin seçimsiz geçeceğini vurgulayan Bakan Soylu, "Allah'ınızı severseniz, bu seçim olmayan dönem içerisinde Tayyip Erdoğan’ın ayağına topu verin de şu zillet ittifakının sahasına onun kalesindeki Kemal Kılıçdaroğlu’na topu bir doksana çaksın, bir çatala çaksın. Ne olursunuz ya, ne olursunuz. Tayyip Erdoğan’ın ayağına topu verip, 4 buçuk yıl içinde Amerika ne kadar endişelenecek, Avrupa ne kadar endişelenecek ama kalede kim duracak? Kılıçdaroğlu. Kim olacak? Zillet ittifakı. Bir doksandan çaksın bir de çataldan çaksın" dedi.

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