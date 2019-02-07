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Özhaseki servis şoförleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 22:26 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Altındağ Kültür Merkezi'nde servis şoförleriyle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Altındağ ilçesinde servis şoförleriyle buluştu.

Özhaseki, Altındağ Kültür Merkezi'nde Servisçiler Esnaf Odası üyeleriyle yaptığı toplantıda, şoförlerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ankara'daki servis şoförleriyle ilgili şikayet duymadığını belirten Özhaseki, "Birçok yerde şoför esnafımızla, taksici arkadaşlarla ilgili şikayetler duydum ama Ankara'daki esnaf arkadaşlarımızla ilgili şimdiye kadar hiçbir şikayet duymadım. Siz bizim yüzümüzün akımızsınız. Allah işinizi rast getirsin." diye konuştu.

Şoförlerin, servis plakası ihalesi açılacağına ilişkin iddialarla ilgili sorularını yanıtlayan Özhaseki, Ankara'da yeterli servis hattı bulunduğunu, herhangi bir ihalenin söz konusu olamayacağını kaydetti.

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