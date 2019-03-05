Özhaseki: Şirinlik olsun diye proje söylenmez

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ın bisiklet yolu projesine tepki göstererek, "Burada 1-2 kilometre yapıp insanları caddeye indirirseniz, Allah korusun bir felaketle karşı karşıya kalırsınız. Şirinlik olsun diye proje söylenmez, laf olsun diye söylenmez" dedi.

AK Partili Mehmet Özhaseki, partisinin Kahramankazan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Özhaseki'ye burada MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Ali İhsan Arslan ve Arife Düzgün Polat eşlik etti. Açılışta toplanan kalabalığa seslenen Özhaseki, Ankara-Kahramankazan yoluna 12 adet altgeçit yapılacağını, sanayi bölgesindeki fabrikaların altyapı sorununun çözüleceğini ve Kahramankazan'a kent meydanı ve yeraltı otoparkı inşa edileceğini söyledi.

'BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİNİZ VAR'

Köy yollarının sıcak asfalt ile kaplanacağını belirten Özhaseki, "Sonra stadyum işimiz var. Allah'ın izniyle en kısa süre içinde stadyumu da bitiririz. Niye? Bu fakir kardeşiniz stadyum nasıl yapılır bilir. Hem Ankara'da 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine 55 bin kişilik Türkiye'nin en güzel stadını, hem de Kahramankazan'ımız da bize lazım olan stadımızı en kısa süre içinde bitireceğiz" dedi. Vatandaşların halk otobüsü isteğine değinen Özhaseki, "Biz sizlerle konuştuk. Çoğunluk dedi ki, 'Sıhhiye'ye kadar gitmek istiyoruz' eyvallah. Sıhhiye'ye kadar gelin, başımızın üstünde yeriniz var" diye konuştu.