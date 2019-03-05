Özhaseki: Şirinlik olsun diye proje söylenmez (2)

MHP ÇANKAYA İLÇE BAŞKANLIĞI’NIN PROGRAMINA KATILDI

AK Parti'li Özhaseki, Kahramankazan mitinginin ardından MHP Çankaya ilçe teşkilatının Maltepe’deki düğün salonunda düzenlediği programa katıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında partisinin ışıklarını yakarak, "Burası en güvenli yerdir. Ben Tayyip Beyin yanındayım" dediği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür eden Özhaseki, "Bunlar unutulmaz. Zaten unutmayacağız. Bu kötülerle mücadelede de ne pazarı, ne mezarı, kıyamete kadar inşallah beraber olacağız. Allah’tan dileğimiz bu. Cenab-ı Allah ayırmasın" dedi.

'ORADAKİLERE DERDİMİZİ ANLATACAĞIZ'

Güneydoğu Anadolu’da yaşanan çatışmalı süreçte evleri yıkılanların evlerini bir yıl içinde yaptıklarını vurgulayan Özhaseki, "Önce hiç birisi gelip imza atıp eve bile girmiyordu, sonra neredeyse anlaşmalar yüzde yüze geldi. Yapmaya çalıştığım, orada lanet bir örgüt var eli silahlı katil PKK örgütünü masum Kürt kardeşlerimizden ayırmaktı. Onu başardım ben. Şimdi Cizre’ye, Şırnak’a gidiyorum, 'Öz evladımız hoş gelmiş' diye dev gibi pankartlarla karşılıyorlar. Gideceğiz oraya, ora vatanımızın bir parçası. Bırakmayacağız bu lanet adamlara. Oradakilere derdimizi anlatacağız. Kardeşliğimizi sonuna kadar temin edip, ilanihaye birlikte yaşayacağız ki güçlü olalım" diye konuştu.

'BORCUMUZU ÖDEMEMİZ LAZIM'

Belediye Başkanı seçilmesi durumunda ilk yapacağı kültür merkezinin adının 'Başbuğ Alparslan Türkeş Kültür Merkezi' olacağını söyleyen AK Parti'li Özhaseki, "Biz büyüklerimizin hakkını ödeyemeyiz. Zamanında aylarca seminerlerini dinlemiş, yanında gezmiş bir kardeşinizim. Hatıralar çok. O yüzden bu borcumuzu da ödememiz lazım. Bunların da tam yapılma zamanı şimdi" dedi.

