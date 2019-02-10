Özhaseki Sivaslılarla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Müslümanlıkla uzaktan yakından alakası olmadığını belirterek, "Bunların beyinleri uçmuş, gitmiş." dedi.

Özhaseki, Keçiören ilçesinde düzenlenen "Sivas Koyulhisarlılar Derneği ile Buluşma" programına katıldı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu hatırlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Önemli olan milli olması, yerli olması, bu millete hizmete etme duygusu olması, önemli olan Pensilvanya'dan ve Kandil'den emir almaması, onlara sempatik bakmaması. Bu topraklarda kim yaşıyorsa dinine, imanına, mezhebine ve ırkına bakmadan gerçekten içinden gelerek herkesi severek, ayırmadan ve dışlamadan hizmet etmesi."

- "Müslümanlıkla alakası yok"

Mehmet Özhaseki, FETÖ'ye ilişkin, "Bunların hakikaten uzaktan yakından Müslümanlıkla da insanlıkla da alakası yokmuş. Bunların beyinleri uçmuş gitmiş. Pensilvanya'dan ne emir gelirse yerine getiren insanlarmış, millete hizmet etmek gibi bir dertleri yokmuş. Hakikaten yaptıklarına bakıyoruz, kumpas kurmalar, iftiralar, yalanlar ve soru çalmalar aklınıza ne gelirse bunlarda var. Yani Müslüman da olmayacak sıfatlardan ne varsa hepsi bunlarda var. O belayı da atlattık." diye konuştu.