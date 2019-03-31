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Özhaseki: Sonuca herkesin saygılı davranması icap ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 13:07 | Son Güncelleme

CUMHUR İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'da oyunu kullandı.

CUMHUR İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'da oyunu kullandı. Özhaseki, "Şimdiye kadar herkes söyleyeceklerini söyledi, bundan sonra ortaya çıkacak sonuca herkesin saygılı davranması icap ediyor" dedi.
AK Parti'li Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, kızı Zeynep Özhaseki Yurt ve damadı Mehmet Salih Yurt ile birlikte Beştepe'deki Sofuoğlu İlkokulu'nda oyunu kullandı. Özhaseki ve ailesi, 1031 numaralı sandıkta oylarını verdi. Özhaseki, oyunu kullandıktan sonra sandık başında basın mensuplarına açıkma yaptı. Özhaseki, şöyle konuştu:
"Bugün ülkemiz için güzel bir gün olacak. Önemli bir gün diye düşünüyorum. 3 aydır bütün aday arkadaşlar kampanyalarını sürdürdüler. Kaza bela olmadan, bir sıkıntı doğmadan olgunluk içinde kampanya dönemini atlattık. Keşke bazı üzüldüğümüz şeyler olmasaydı diyoruz; ama yine de herhangi bir yerde bir çatışma olmaması, kan akmaması, kimsenin burnunun kanamaması en önemli şey olarak görüyorum. İnşallah ülkemizde bundan sonra da sonuna kadar bu olgunluk içinde seçimler yapılır. Şimdiye kadar herkes söyleyeceklerini söyledi, bundan sonra ortaya çıkacak sonuca herkesin saygılı davranması icap ediyor. Takdir milletin. Millet ne derse o olur. Ankara'mız için de ülkemiz için de hayırlısı olsun diye dua ediyorum."
Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğunu hatırlatarak, seçim sonuçlarını AK Parti Genel Merkezi'nde takip edeceğini söyledi. Özhaseki, seçim çalışmaları sırasında 5 kilo verdiği hatırlatılan, "Keşke daha fazla verebilseydik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
-Özhaseki ailesi oy kullanırken
-Özhaseki açıklama

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)

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