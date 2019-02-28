Özhaseki: Su parasını zaten Mustafa Tuna Başkan ucuzlattı (2)

ATO MECLİS TOPLANTISINA KATILDI

AK Partili Mehmet Özhaseki, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda ATO Başkanı Gürsel Baran, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ve AK Parti Ankara Milletvekili Barış Yılmaz da yer aldı. Programda konuşan Özhaseki, belediye başkanının algı, kriz ve para yönetimini bilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bunu zaman içerisinde çok gördük. Bakanlığım döneminde bir arkadaş geldi, bir Büyükşehir Belediye Başkanı, ona dedim ki, iyilik olsun diye; 'Bu son dönem ne yapmayı düşünüyorsun?'. 'Bilmiyorum ki ağabey, iki tane altgeçit yapsam mı' dedi. Emin olun içime kan damlayacak neredeyse. Adam diyor ki; 'bu seçimde hava olsun diye iki tane altgeçit yapsam mı?' Eyvah, eyvah. Eğer şehrin önceliklerini bilmiyorsa, şehri nereye götüreceğini bilmiyorsa, bir hedefi yoksa ve bu noktada da bir çalıma yapmamışsa, o kocaman şehirlerimize biz zulmediyoruz" dedi. 'YAPTIĞINIZ HİÇBİR İŞE YARAMAZ'

Özhaseki, şehirlerin doğru planlanmaması halinde vatandaşların Belediye Meclis'i kapısında plan tadilatı için bekleyeceği belirtti. Bundan dolayı neler yapılacağı hususunu başlıklar halinde belirleyerek işe başladıklarını vurgulayan Özhaseki, "Hedefimiz, yol haritamız belli. Önceliklerimizi belirledik, ona göre yola çıktık. Yoksa, 'bu sene seçim geliyor, 2 tane daha altgeçit yapayım' diye yaparsanız, altgeçit yaptığınız yerde bir rahatlama olur, öbür geçitte yeniden tıkanır. Yaptığınız hiçbir işe yaramaz. Kocaman paraları da oraya harcamış olursunuz" diye konuştu.

'ANKARA'YI HEP BERABER KONUŞMALIYIZ'

Ankara'nın üstü örtülü bir hazine olduğuna dikkat çeken Özhaseki, bu örtünün kaldırılması gerektiğini bildirdi. Her alanda küçük küçük dokunuşlar yapılması gerektiğini belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bunu yaptığımız zaman başkent oluruz. Her bir alanda baş mıyız, birinci miyiz? Kültürde, turizmde, sanatta, sporda birinci miyiz? Hayır. Şehirler arası rekabetin hızla yaşandığı bir çağdayız. Başkentler arasında devasa bir rekabet var. Eldeki kıt kaynaklardan herkes maksimum pay alabilmek için yarılıyor. Böyle bir ortamda başkent olarak bu yarışta başlarda mıyız? Ortalarda bile değiliz, gerideyiz. Bunu çok net söyleyeyim. Bu alanda yapacağımız çok iş var. Bir araya gelme kültürünü inşa edememişiz, birisinin ağabeylik etmesi lazım. Bunu Ticaret Odası, Sanayi Odası, belediye de yapabilir. Beraber olmalıyız, bu şehri tanımladığımız gibi hedef koyup, nereye götürmek istiyorsak Ankara'yı hep beraber konuşmalıyız. Beraber olmalı, istişare etmeli. Birlikte her zaman rahmet var. Ayrı olduğunuzda çok hoş olmayan işler ortaya çıkar diye düşünüyorum."