Özhaseki: Su parasını zaten Mustafa Tuna Başkan ucuzlattı (2)

'ANKARA'YI HEP BERABER KONUŞMALIYIZ'

Ankara'nın üstü örtülü bir hazine olduğuna dikkat çeken Özhaseki, bu örtünün kaldırılması gerektiğini bildirdi. Her alanda küçük küçük dokunuşlar yapılması gerektiğini belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bunu yaptığımız zaman başkent oluruz. Her bir alanda baş mıyız, birinci miyiz? Kültürde, turizmde, sanatta, sporda birinci miyiz? Hayır. Şehirler arası rekabetin hızla yaşandığı bir çağdayız. Başkentler arasında devasa bir rekabet var. Eldeki kıt kaynaklardan herkes maksimum pay alabilmek için yarılıyor. Böyle bir ortamda başkent olarak bu yarışta başlarda mıyız? Ortalarda bile değiliz, gerideyiz. Bunu çok net söyleyeyim. Bu alanda yapacağımız çok iş var. Bir araya gelme kültürünü inşa edememişiz, birisinin ağabeylik etmesi lazım. Bunu Ticaret Odası, Sanayi Odası, belediye de yapabilir. Beraber olmalıyız, bu şehri tanımladığımız gibi hedef koyup, nereye götürmek istiyorsak Ankara'yı hep beraber konuşmalıyız. Beraber olmalı, istişare etmeli. Birlikte her zaman rahmet var. Ayrı olduğunuzda çok hoş olmayan işler ortaya çıkar diye düşünüyorum."