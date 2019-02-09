Özhaseki: 'Şu siyasi görüşten' diye işten attığım bir adam yok

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Benim 'sağcı-solcu, şu siyasi görüşten' diye işten attığım bir adam yok. Öyle bir günahım yok çok şükür. Olmaz; ancak 21 sene içerisinde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar insanın işine son vermişsek, onlar da belediyenin hazinesinde gözü olanlardır" dedi.

AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Akyurt'ta düzenlenen Bem-Bir-Sen'in 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Mehmet Özhaseki, belediye başkanı seçilmesi durumunda belediye işçilerinin işine son vereceği iddialarını gündeme getirdi. Özhaseki, 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını, prensiplerinden hiçbir zaman ödün vermediğini vurgulayarak, "Benim 'sağcı-solcu, şu siyasi görüşten' diye işten attığım bir adam yok. Öyle bir günahım yok çok şükür. Olmaz; ancak 21 sene içerisinde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar insanın işine son vermişsek, onlar da belediyenin hazinesinde gözü olanlardır. Onlarla savaşım var. Bunu hepimizin yapması lazım. Onun dışında kimsenin işine son vermedim" diye konuştu.