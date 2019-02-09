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Özhaseki: 'Şu siyasi görüşten' diye işten attığım bir adam yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 16:00 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Benim 'sağcı-solcu, şu siyasi görüşten' diye işten attığım bir adam yok.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Benim 'sağcı-solcu, şu siyasi görüşten' diye işten attığım bir adam yok. Öyle bir günahım yok çok şükür. Olmaz; ancak 21 sene içerisinde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar insanın işine son vermişsek, onlar da belediyenin hazinesinde gözü olanlardır" dedi. AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Akyurt'ta düzenlenen Bem-Bir-Sen'in 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Mehmet Özhaseki, belediye başkanı seçilmesi durumunda belediye işçilerinin işine son vereceği iddialarını gündeme getirdi. Özhaseki, 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını, prensiplerinden hiçbir zaman ödün vermediğini vurgulayarak, "Benim 'sağcı-solcu, şu siyasi görüşten' diye işten attığım bir adam yok. Öyle bir günahım yok çok şükür. Olmaz; ancak 21 sene içerisinde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar insanın işine son vermişsek, onlar da belediyenin hazinesinde gözü olanlardır. Onlarla savaşım var. Bunu hepimizin yapması lazım. Onun dışında kimsenin işine son vermedim" diye konuştu. 'BELEDİYELER YÜZDE 25 FAZLA ÖDEMEKTEN KURTULDU' Mehmet Özhaseki, yıllar önce taşeronluk müessesesinin kötüye kullanıldığını, bunun modern köleliğe döndüğünü söylediğini anımsatarak, taşeronluk sistemine son verilmesini kendisinin dile getirdiğini bildirdi. Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevindeyken belediyelerdeki taşeronlarla ilgili yasayı hazırladığını hatırlatarak şunları söyledi: "Hükümet tarafı bir şey verdiği zaman zarar etmiyor. 'Kazan kazan' diye bir şey var. Burada yaptığımız formülle belediyeler de kazandı. Şimdi inşallah artan maaşları ile kardeşlerimiz de kazanacak. Taşeronluk ile ilgili bir hizmette bir işi ihale ediyorsunuz. Diyorsunuz ki; 'şu parkın görülmesi lazım veya da şu temizliğin yapılması lazım. 500 kişi adam çalıştıracak biri gelsin'. Sonra geliyor. Orada yüzde 18 KDV ödeniyor. Yüzde 7 civarında masraflar, karlar derken; en az yüzde 25 belediyenin cebinden fazladan para gidiyor. İşçiyi asgari ücretten çalıştırıyorlar. Bir kısmını veriyorlar, bir kısmını vermiyorlar. 3 bin gösterip 5 bin kaçırıyorlar. Böyle bir kavgalı ortam. Şimdi yeni yasada belediye aldı, yüzde 25 fazla ödemekten kurtuldu. Bunu işçiye göndermesi lazım yavaş yavaş."

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