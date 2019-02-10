Özhaseki: 'Şu siyasi görüşten' diye işten attığım bir adam yok (3)

ÇANKIRILILARLA BULUŞTU AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Pursaklar ilçesindeki Selçuk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda Çankırılılarla bir araya geldi. CHP ile HDP'yi eleştiren Özhaseki, "Atatürk’ün partisinin üzerinde oturuyorsun, sen nasıl olurda böyle bir parti bir taraftan milliyetçi oylara talip, eyvallah başımız üstünde yeri var. Ama dönüp bu ülkeyi parçalamak isteyen katiller sürüsünün partisi ile iş tutuyorsun" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında ortaya attığı iddiaların iftira olduğunu söyleyen Özhaseki, "Baktım ki olmuyor her yalan dediğinde dava açtım. Allah bereket versin ondan ve adamlarından epeyce para aldım. Bir hafta önce Yargıtay Hukuk Kurultayı'na kadar itiraz etti. Mahkeme heyeti toplandı, oybirliği ile karar verdiler. Bu Kılıçdaroğlu yalan söylüyor, Özhaseki'ye para ödemek zorunda diye. 25 bin lira daha Allah bereket versin kazandık. Bakalım şimdilik paralar geliyor. Cumhurbaşkanımız sordu ‘bu paraları ne yapacaksın?’ diye. Hocalardan fetva istedim bu adamın parası yenir mi yenmez mi? Hocaların bir grubu, ‘Oğlum sen temiz adamsın bunların parasını yeme’ dedi. Bazıları ise ‘Oğlum bu ganimet harpte alınmış para, ye helal olsun’ dedi. Cumhurbaşkanımız sonra tekrar sordu ‘sen ne yapıyorsun?’ diye, 'aş evindeki fukaralara sucuk dağıtıyorum' dedim" ifadelerini kullandı. ‘BİZİM BUNLARI SÖYLEMEYE HAKKIMIZ VAR’ CHP ile HDP’yi eleştiren Özhaseki, şunları söyledi: "Şimdi bir taraftan İYİ Parti ile temasta onlarla pazarlık ediyor. Arka taraftan PKK’nın uzantılarıyla pazarlık ediyor. Ya Atatürk’ün partisinin üzerinde oturuyorsun, sen nasıl olurda böyle bir partiyle iş birliği içerisine giriyorsun. Bir taraftan da milliyetçi oylara talip, eyvallah başımız üstünde yeri var. Ama dönüp bu ülkeyi parçalamak isteyen katiller sürüsünün partisi ile iş tutuyorsun. Bizim bunları söylemeye hakkımız var." Konuşmasının ardından Çankırı yöresel kıyafetleri ile Çankırılıları selamlayan Özhaseki, toplantıdan ayrıldı.



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