Özhaseki: Surda gedik açmasınlar istiyoruz

Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ana muhalefetin yaptığı stratejiye bakıyoruz; bir taraftan milliyetçi oylara İYİ Parti vasıtasıyla talip olurken, Kandil’den gelen adamlarla gizli gizli oturup, üstünü sütre gibi kapatıp, kendilerine aday koymaya çalışıyorlar. Bu adamlar iş başına gelmesinler, surda bir gedik açmasınlar istiyoruz" dedi.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Kızılcahamam'da bir otelde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Özhaseki'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti. Özhaseki, PKK'lılar ile Kürt vatandaşların birbirinden ayrı olduğunu söyleyerek, "Bir insanın ırkı Allah'ın takdiri, hiç kimse bir şey söyleyemez. Kimse küçümseyemez haşa. Onlar bizim kardeşlerimiz. O mazlum insanların hepsinin evini bir senede yaptım. Mazlum, mağdur, kendi halinde insanlar. Ancak, eline silah almış, yavrularımızı katlediyor, pusu kuruyor, bunların affı olmaz. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri öyle diyor zaten; 'Şahsıma yapılanları, ihanetleri affederim; ancak vatanıma, devletime yapılanı asla affetmem.' Öyle bir hak yok bende, onlara acıma olmaz. Eğer onlara acırsanız acınacak hale düşersiniz. Katiller sürüsünün cezası ayrı, zaten devlet onu veriyor" dedi.

'KOYDUKLARI ADAYLAR BELLİ ZATEN'

'Cumhur İttifakı'nın temelinde Türkiye'nin geleceğinden başka bir şey olmadığını vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bu fakir kardeşiniz aylardır Sadir Bey kardeşimizle toplantı yapıyoruz. Toplantının temel esprisi şu; Güneydoğu’da lanet adamlar iş başına gelmesin yine. Bu taraflarda da bir partinin kontenjanından aynı adamlar iş başına gelmesinler. Üstü kapalı, kılığı kıyafeti değiştirilmiş, eli yüzü boyanmış adamlar Ankara'da, İstanbul'da iş başına gelmesinler istiyoruz. Ana muhalefetin yaptığı stratejiye bakıyoruz; bir taraftan milliyetçi oylara İYİ Parti vasıtasıyla talip olurken, Kandil’den gelen adamlarla gizli gizli oturup, üstünü sütre gibi kapatıp, kendilerine aday koymaya çalışıyorlar. Koydukları adaylar belli zaten. Bu adamlar iş başına gelmesinler, surda bir gedik açmasınlar istiyoruz."

Güneydoğu'daki 100 belediyeye kayyum atadıklarını ifade eden Özhaseki, "Niye atadık? 'Bu partiyi sevmiyoruz, bunların tipini sevmiyoruz' diye mi atadık, yok öyle bir şey. Belediye başkanının arka tarafında 3 tane PKK'lı militan oturuyor her belediyede. 'Nasıl çalarız, nasıl dağa göndeririz?' orada baktığımız zaman personel maaşları üzerinden biner lira veriyor imza attırıyorlar, geriye kalanı çantaya doldurup Kandil’e gönderiyorlar. İmar planları üzerine oynuyorlar, arsası olanları çağırıyorlar. Şehirlerin büyüklüğüne göre 1 milyon dolar, 2 milyon dolar para alıp dağa gönderiyorlar, belediyenin araçları PKK’lıların elinde. Ne yapalım, seyir mi edelim?" diye konuştu.

'ESKİ BAŞKANLARA CUMHURBAŞKANIMIZ YENİ GÖREVLER DÜŞÜNÜYOR'

Geçen 3 ay boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile belediye başkan adaylarını belirlediklerini aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Değiştirdiğimiz arkadaşların emin olun kötülüğü manasına gelmiyor. Burada 2 kardeşimiz yan yana oturuyorlar. Muhittin Bey ile Süleyman Bey. Allah razı olsun yaptıklarından, teşekkür ediyoruz kendilerine. Yeni bir arkadaşımızla yola devam ediyoruz. Emin olun hepsinin ortak özelliği çalışmaları, gayret etmeleri. Zaten eskiden başkanlık yapan arkadaşlarımız için Cumhurbaşkanımız yeni görevler düşünüyor. Onları bir yerlerde değerlendirecek, kafasına yazıyor. Onun günü geldiğinde yavaş yavaş Cumhurbaşkanımız icra ediyor. Bakanlar Kurulu yapılırken Cumhurbaşkanımız 'senle başka işimiz var' dedi. 'Canınız sağ olsun, hayırlısı olsun' dedik. Meğerse kafasında büyükşehir belediye başkanlığı varmış. Eski başkanlarımızla da sonuna kadar zaten devam edeceğiz."

'TERMAL TURİZMİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ'

Ankara’nın turizm yönünden avantajlı bir şehir olduğunu ifade eden Özhaseki, "Termal turizmi canlandırmak elimizde bizim. Buradan ilçemiz istifade edeceğimiz için söylüyorum. Ama bunun için buraya gelen misafirler mutlaka güzel bir şehirle karşılaşmalılar. Meydan projesini sonuna kadar destekleyeceğiz. Arkasından termali ayağa kaldırmak, kültür merkezini yapmak, buradaki doğa turizmini canlandıracak bir takım projeler yapmak. Bunları biz işbirliği içinde yaparız. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birlikte rahmet var her zaman. Bu yazılanlara ilçe belediyemizin gücü yetmeyebilir, o zaman büyükşehre düşüyor iş. 21 yıl büyükşehir belediye başkanlığı yaptım, ilçe belediyeleriyle hiç tartışmam olmamıştır. O tartışmaların eziyetini vatandaş çekiyor. Ona geliyor, 'bizim işimiz değil' adam yapmıyor. Suçlamalar karşılıklı atıldığı için eziyetini vatandaş çekiyor. Biz burada kol kola gireriz, bu projelerin hepsini gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.

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