Özhaseki: Surda gedik açmasınlar istiyoruz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ana muhalefetin yaptığı stratejiye bakıyoruz; bir taraftan milliyetçi oylara İYİ Parti vasıtasıyla talip olurken, Kandil’den gelen adamlarla gizli gizli oturup, üstünü sütre gibi kapatıp, kendilerine aday koymaya çalışıyorlar. Bu adamlar iş başına gelmesinler, surda bir gedik açmasınlar istiyoruz" dedi. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Kızılcahamam'da bir otelde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Özhaseki'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti. Özhaseki, PKK'lılar ile Kürt vatandaşların birbirinden ayrı olduğunu söyleyerek, "Bir insanın ırkı Allah'ın takdiri, hiç kimse bir şey söyleyemez. Kimse küçümseyemez haşa. Onlar bizim kardeşlerimiz. O mazlum insanların hepsinin evini bir senede yaptım. Mazlum, mağdur, kendi halinde insanlar. Ancak, eline silah almış, yavrularımızı katlediyor, pusu kuruyor, bunların affı olmaz. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri öyle diyor zaten; 'Şahsıma yapılanları, ihanetleri affederim; ancak vatanıma, devletime yapılanı asla affetmem.' Öyle bir hak yok bende, onlara acıma olmaz. Eğer onlara acırsanız acınacak hale düşersiniz. Katiller sürüsünün cezası ayrı, zaten devlet onu veriyor" dedi.

'KOYDUKLARI ADAYLAR BELLİ ZATEN'

'Cumhur İttifakı'nın temelinde Türkiye'nin geleceğinden başka bir şey olmadığını vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bu fakir kardeşiniz aylardır Sadir Bey kardeşimizle toplantı yapıyoruz. Toplantının temel esprisi şu; Güneydoğu’da lanet adamlar iş başına gelmesin yine. Bu taraflarda da bir partinin kontenjanından aynı adamlar iş başına gelmesinler. Üstü kapalı, kılığı kıyafeti değiştirilmiş, eli yüzü boyanmış adamlar Ankara'da, İstanbul'da iş başına gelmesinler istiyoruz. Ana muhalefetin yaptığı stratejiye bakıyoruz; bir taraftan milliyetçi oylara İYİ Parti vasıtasıyla talip olurken, Kandil’den gelen adamlarla gizli gizli oturup, üstünü sütre gibi kapatıp, kendilerine aday koymaya çalışıyorlar. Koydukları adaylar belli zaten. Bu adamlar iş başına gelmesinler, surda bir gedik açmasınlar istiyoruz." Güneydoğu'daki 100 belediyeye kayyum atadıklarını ifade eden Özhaseki, "Niye atadık? 'Bu partiyi sevmiyoruz, bunların tipini sevmiyoruz' diye mi atadık, yok öyle bir şey. Belediye başkanının arka tarafında 3 tane PKK'lı militan oturuyor her belediyede. 'Nasıl çalarız, nasıl dağa göndeririz?' orada baktığımız zaman personel maaşları üzerinden biner lira veriyor imza attırıyorlar, geriye kalanı çantaya doldurup Kandil’e gönderiyorlar. İmar planları üzerine oynuyorlar, arsası olanları çağırıyorlar. Şehirlerin büyüklüğüne göre 1 milyon dolar, 2 milyon dolar para alıp dağa gönderiyorlar, belediyenin araçları PKK’lıların elinde. Ne yapalım, seyir mi edelim?" diye konuştu.