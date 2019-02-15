HABER

Özhaseki: Surda gedik açmasınlar istiyoruz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 17:26 | Son Güncelleme

  SEÇİM İRTİBAT MERKEZİNİ AÇTI AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Kızılcahamam’da esnaf ziyaretinde bulundu.

SEÇİM İRTİBAT MERKEZİNİ AÇTI
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Kızılcahamam’da esnaf ziyaretinde bulundu. Özhaseki, burada kıldığı cuma namazının ardından Ahmet Demirbaş'ın (70) cenaze törenine katıldı. Cenazenin ardından Özhaseki, cenaze sahiplerine başsağlığı diledi. Özhaseki, daha sonra partisinin seçim irtibat merkezinin açılışını yaptı. Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı konuşmasında kendisini hedef aldığını anımsatarak, "Kılıçdaroğlu orada tuhaf, tuhaf şeyler söylüyor. Bir sürü ardı arkasına yalanları diziyor. Baktım bir sürü yalan söylüyor, hepsini tespit ettim, tek tek not aldım, götürdüm sonra mahkemeye verdim. Zaten, davayı kazandığımız gibi, hamdolsun epeyce de para geldi. O parayı önce garibanlara Kayseri’de sucuk olarak dağıttım, dün de Ankara meydanında, döner olarak dağıttım" dedi.

Görüntü dökümü

-Özhaseki'nin konuşması

-Seçim bürosu açılışı

-Detaylar

Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN/ ANKARA ( DHA)

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Leyleği gördü, bir çuval unu kaptıLeyleği gördü, bir çuval unu kaptı
Bodrum'da deniz dibi temizliği başladıBodrum'da deniz dibi temizliği başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.