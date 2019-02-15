HABER

Özhaseki: Surda gedik açmasınlar istiyoruz (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 19:40 | Son Güncelleme

ÇAMLIDERE'DE KONUŞTU AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Çamlıdere'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.

ÇAMLIDERE'DE KONUŞTU
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Çamlıdere'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Burada konuşan Özhaseki, "Arkadaşlar burada bir yazı var. Diyor ki; 'Başkanımızdan köy odası istiyoruz.' İstediğiniz şey büyük olsun. Onda ne var ki, çok daha iyisini yaparız" dedi.
'BEN SİZİ ZENGİN EDEYİM' DİYE UĞRAŞIYORUM'
Daha sonra Çamlıdere Belediyesi?ni ziyaret eden Mehmet Özhaseki, kadınların yaptığı yöresel ürünleri inceledi ve tebrik etti. Kadınlara işyeri açmayı teklif eden Özhaseki, "Kaç arkadaş var böyle üretimde? Siz küçük bir maaşa razısınız da, ben sizi zengin edeyim diye uğraşıyorum. Dükkân açayım diye çabalıyorum" diye konuştu.

Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’dan ayrıldıCumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’dan ayrıldı
Bursa mitinginde konuşan Ak Parti İl Başkanı Salman:Bursa mitinginde konuşan Ak Parti İl Başkanı Salman:
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.