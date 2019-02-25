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Özhaseki: 'Süt veririm, çay dağıtırım' diyorsanız, Allah yardım etsin bu şehre (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 16:21 | Son Güncelleme

  ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU AK Partili Mehmet Özhaseki, TİMKODER'de yaptığı toplantının ardından Rüzgarlı esnafını ziyaret edip, destek istedi.

ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU
AK Partili Mehmet Özhaseki, TİMKODER'de yaptığı toplantının ardından Rüzgarlı esnafını ziyaret edip, destek istedi. Esnaf da Özhaseki'ye Ankaragücü atkısı hediye etti.
Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özhaseki, "Şu anda üç aday olduk, hiçbirini özelliğiyle ilgili bir şey söylemem. Şahısları, özelleri, yaşamları beni hiç ilgilendirmez. Onlara bir cümle bile söylemek benim ne hakkım, ne haddim. Şunu söylemek benim hakkım, 'proje konuşalım'. Ankara'ya ticarette ne yapacağız? Sanayiden Ankara nasıl istifade eder, turizmden nasıl istifade eder? Ankara'da gençlik için kadınlar için ne yapacağımız önemli. Kültürde hangi projeleri ortaya koyacağımız önemli. Bunları söylemeye çalışıyorum. Özellikle CHP'nin adayıyla, diğer adayla ilgili, derslerine çalışmadıkları ile ilgili, proje ortaya koymadıklarıyla ilgili, eleştiri getiriyorum. Bundan daha doğal, sade bir eleştiri olamaz. Bunun asla ve asla kavga ortamına çekilmesini de doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMASI BENİ MEMNUN ETTİ'
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasının hatırlatılması üzerine de Özhaseki, şunları söyledi:
"Seçim öncesinde yapılan ufak atraksiyon. Savcılığa böyle bir suç duyurusunda bulunmuş olması beni memnun etti. Bir kere daha doğruları söyleme imkanı verdiği için. Türkiye biliyor ki; şu anda özellikle Sezai Temelli'nin sözleriyle açığa çıkmış bir ortam var. Nasıl söylüyor HDP eş başkanı, 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da cumhur ittifakına kaybettireceğiz'. Ne kadar iğrenç bir söz bu. Ülkenin toprakları üzerinde, adeta ameliyat edilerek yeni bir bölgeden bahsediyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Türk ile görüşmeleri var. Türk'ün ifadeleri var, 'Bizi Kılıçdaroğlu davet etti. Yerel seçimleri konuştuk' diye. Ne konuştular, söylediler? 'Cumhur İttifakı'nı destekleyelim mi' dediler? Ankara'da İYİ Parti ile resmi ortaklık kuruyorlar, mahcup bir eda ile arka taraftan HDP'den oy istiyorlar, bu aleni. Bununla ilgili o kadar çok bilgi var ki. Bunların hepsini zaten tarihe iz düşmek adına, ileride herkes okusun diye, bunları götürüp teslim edeceğim. Haklı olduğumuz yolda sadece seçim öncesi atraksiyonu olarak gördüğümüz şeye sadece tebessüm ediyoruz. Başka diyecek bir şey yok."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ziyaretlerden görüntü
-Mehmet Özhaseki'nin açıklaması
-Detay

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN

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