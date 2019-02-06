HABER

Özhaseki taksicilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:47 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Altındağ Kültür Merkezi'nde taksicilerle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, başkentteki seçim çalışmaları kapsamında taksicilerle bir araya geldi.

Özhaseki, Altındağ Kültür Merkezi'nde Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası üyeleriyle yaptığı toplantıda, taksicilerin kamu görevi ifa ettiğine inandığını belirterek, işlerini kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Mehmet Özhaseki, "Sizinle ilgili bir karar alınırken, sizinle oturup istişare etmeden yapmayız. Taksi duraklarını doğru dürüst yerlere yapmak, rahat edeceğiniz mekanlar yapmak bizim işimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Taksilerin şehrin ana merkezine girmesini eleştirenlere seslenen Özhaseki, "Birileri çıkmış diyor ki 'Taksiciler Kızılay'a giriyor.' Modern şehirlerde girmezmiş. Hiç ömründe modern bir şehre gittin mi? Kamu işi yapan, taşıma işi yapan arkadaşlarımın yolcuları götürürken merkeze girmemesi olur mu? Böyle bir şey var mı? Şehir merkezlerini rahatlatmanın yolları vardır." dedi.

Markete gitmeye üşenince balkona teleferik kurduMarkete gitmeye üşenince balkona teleferik kurdu
Tacikistanlı heyetten Erbaş'a ziyaretTacikistanlı heyetten Erbaş'a ziyaret
Sivas'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasıSivas'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B

En Çok Okunan Haberler

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Annesiz, babasız yaşam savaşı! Penceresiz evde yardım bekliyorlar

Buna yürek dayanmaz! Penceresiz evde karınları aç yaşıyorlar

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Kar yağışı Trakya'dan giriş yaptı)

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.