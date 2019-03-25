AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Tüm Kürt kardeşlerimin oyuna talibim. Niye? Ben o mazlumlara hizmet ettim. O garip insanların yanında oldum. Teröristlerin yaktığı, yıktığı evleri bu fakir kardeşiniz yaptırdı" dedi.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği üyeleriyle Eryaman'daki düğün salonunda bir araya geldi. Programda Özhaseki'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel eşlik etti. Burada Özhaseki, "Bugün burada kendi mesai arkadaşlarımla buluştuğumu kabul ediyorum. Çünkü sizler kamu hizmeti görüyorsunuz, bizim yükümüzü alıyorsunuz. Ellerinize sağlık, hepinizden Allah razı olsun" dedi.

'ONLARI NASIL BAĞRIMA BASTIĞMI GÖRDÜLER'

Kendisine, "HDP'lilerden oy istiyor musunuz?" sorusunun yöneltildiğini aktaran Mehmet Özhaseki, şöyle konuştu:

"Kardeşim bırakın Kandil'deki katillerle savaşımız var. Allah'ın izniyle onlara hayatı dar etmeye yeminliyiz biz. Ancak, tüm Kürt kardeşlerimin elbette oyuna talibim. Niye? Ben o mazlumlara hizmet ettim. O garip insanların yanında oldum. Teröristlerin yaktığı, yıktığı evleri bu fakir kardeşiniz yaptırdı. Beni de bağırlarına basıyorlar. Şırnak'tan, Diyarbakır'dan, Cizre'den Ankara'ya telefonlar yağıyor. 'Orada Haseki aday' diye."