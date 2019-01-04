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Özhaseki, Ulus esnafını ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.01.2019 17:52 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Ulus esnafını ziyaret etti.

Özhaseki, Ulus esnafını ziyaret etti

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Ulus esnafını ziyaret etti.
Mehmet Özhaseki, cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldı. Namazın ardından cami çıkışında yoğun ilgiyle karşılaşan Özhaseki, açıklamalarda bulundu. Mehmet Özhaseki, "Bütün aday arkadaşlarımızla birlikte, İl Başkanımızla, milletvekillerimizle mübarek bir zatın medfun olduğu yerde cuma namazımızı kılarak 'Bismillah' diyerek yola koyuluyoruz. 'Çıktığımız bu yolda Rabbim bizi utandırmasın, yaptığımız işte bizleri muvaffak kılsın' diye dua ediyoruz. Her işin başı Bismillah. Biz de 'Bismillah' diye başlıyoruz. İyi niyetle yola çıkıyoruz, iyi niyetle devam edeceğiz. Sonuna kadar da bu güzel niyetlerimizi devam ettireceğiz. Başkentimize layık olabilmek adına güzel projeler hazırladık. Bunları önümüzdeki günlerde izah edeceğiz, ne düşündüğümüzü ifade edeceğiz. İş başına geldikten sonra onları gerçekleştirmek adına her türlü mücadeleyi vereceğiz. Allah utandırmasın" dedi.
ESNAFIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Açıklamanın ardından Özhaseki, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Partili belediye başkan adaylarının eşlik ettiği Mehmet Özhaseki, daha sonra caddede karşılaştığı kent sakinlerini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi. Özhaseki, başarı dileklerini, 'Amin' diyerek kabul etti.
Ardından ziyaret ettiği Ulus esnafının sorunlarını dinleyen Mehmet Özhaseki, danışmanları aracılığıyla talepleri aldı, ilgileneceğini söyledi. Özhaseki, girdiği gözlemecide basın mensuplarına gözleme ikram etti. Mehmet Özhaseki, çay ocağında bulunanlarla da sohbet edip çay içti. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de buradaki ilçe sakinlerine çay ikram etti.

FOTOĞRAFLI

Özhaseki, Ulus esnafını ziyaret ettiÖzhaseki, Ulus esnafını ziyaret ettiÖzhaseki, Ulus esnafını ziyaret etti

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