Özhaseki, Ulus esnafını ziyaret etti

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Ulus esnafını ziyaret etti.

Mehmet Özhaseki, cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldı. Namazın ardından cami çıkışında yoğun ilgiyle karşılaşan Özhaseki, açıklamalarda bulundu. Mehmet Özhaseki, "Bütün aday arkadaşlarımızla birlikte, İl Başkanımızla, milletvekillerimizle mübarek bir zatın medfun olduğu yerde cuma namazımızı kılarak 'Bismillah' diyerek yola koyuluyoruz. 'Çıktığımız bu yolda Rabbim bizi utandırmasın, yaptığımız işte bizleri muvaffak kılsın' diye dua ediyoruz. Her işin başı Bismillah. Biz de 'Bismillah' diye başlıyoruz. İyi niyetle yola çıkıyoruz, iyi niyetle devam edeceğiz. Sonuna kadar da bu güzel niyetlerimizi devam ettireceğiz. Başkentimize layık olabilmek adına güzel projeler hazırladık. Bunları önümüzdeki günlerde izah edeceğiz, ne düşündüğümüzü ifade edeceğiz. İş başına geldikten sonra onları gerçekleştirmek adına her türlü mücadeleyi vereceğiz. Allah utandırmasın" dedi.