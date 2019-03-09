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Özhaseki: "Vagon fabrikası kurdurup, bütün raylı sistem araçlarımızı yerli olarak imal ettirip aldık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 17:23 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, MHP tarafından Karşıyaka İş Merkezi’nde gerçekleştirilen ’İstişare Toplantısı’na katıldı.

Özhaseki: "Vagon fabrikası kurdurup, bütün raylı sistem araçlarımızı yerli olarak imal ettirip aldık"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, MHP tarafından Karşıyaka İş Merkezi’nde gerçekleştirilen ’İstişare Toplantısı’na katıldı. Özhaseki, "Ankara sanayisinde, vagon fabrikası kurdurup, bütün raylı sistem araçlarımızı yerli olarak imal ettirip aldık" dedi.
’İstişare Toplantısı’nda konuşan Cumhur İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "1994 yılında belediye’ye başladığımızda, İstanbul’da, Ankara’da nasıl bir sol anlayış varda şehrimizi perişan etmişse, orada hizmet hiç düşünülmemişse aynısı Anadolu içinde geçerliydi" diye konuştu.
Belediyeleri devir aldıklarında kasalarının boş olduğunu, hizmet edilemediğini ve maaşların ödenemeyecek durumda olduğunu aktaran Özhaseki, "20 yıldan fazla uğraştım didindim. Orada bir milim altyapı eksiği bırakmadım. Su, kanal, artıma gibi hizmetlerin hepsini bitirdim. Sonra üst yapıya geldi sıra, alt geçitler, üst geçitler. Aklınıza gelebilecek envai çeşit kültür merkezleri, sosyal tesisler, hepsini yaptırdım. Sonra fakir fukarayı gözettim. Emin olun eskiden CHP’li belediye döneminde, sokakta yatanlar olur. Kışları da fırınların buğularının çıktığı yerlerde yatarlardı. Terminalde, garlarda yatarlardı. Ekmek bulamayan insan bayağı vardı. Çok şükür, sosyal belediyeciliği başlattık. Aşevlerimizden gariban insanlar, bir çorbaya muhtaç olan insanlar, hiç kuyruk falan olmadan sessizce gelip 3 kap yemeklerini alıp gittiler. Sonra da şehri büyütecek birçok devasa projelere sırayla imza attık" ifadelerini kullandı.
Kayseri’deki raylı sistemin yerli olduğunu söyleyen Özhaseki, "Ankara sanayisinde, vagon fabrikası kurdurup, bütün raylı sistem araçlarımızı yerli olarak imal ettirip aldık" ifadelerini kullandı.
Gerede’den, memba suyunun geldiğini müjdeleyen Özhaseki, "Çamlıdere tarafında ki barajımıza su basılıyor. Yakında herkesin evine oradaki memba suyu geliyor. Eski belediye başkanı olduğum için size bir şey söyleyeyim içim rahat etmez. Yakında memba suyu geldi ’bununda lezzeti iyiymiş’ diye herkes içebilir. İçmek serbest ama evlerinizde su deposu varsa, lütfen bir gözden geçirin, onların diplerinde kirlilik birikmiştir büyük ihtimalle, onu temizlemeden asla içmeyin. Yoksa yudum yudum o kirliliği içeriz. Hastalanırız sonra, herkes evlerinin deposuna bir baksın" şeklinde konuştu.
Düzenlenen toplantıya, Cumhur İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım, MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ, MHP MYK üyeleri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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