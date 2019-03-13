Özhaseki: Yalanlar silsilesi devam ediyor

Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- CUMHUR İttifakı'nın AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ın seçim tartışmalarını başka bir alana çekmeye çalıştığını belirterek, "Bugün yine izledim. Bir heyecan içinde, uzunca bir yalanlar silsilesi devam ediyor. Gittiği mahallede o yalanlar çok rahat söylendiği için, o da onlardan çabuk etkilenmiş veya fıtratında öyle bir şey var, devam ediyor öyle" dedi. AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Söğütözü'ndeki otelde gerçekleştirilen programda Özhaseki'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve çok sayıda davetli yer aldı. Özhaseki'nin salonda yer alan herkesin 1980 öncesinde verdiği mücadeleyle dikkat çektiği konuşması üzerine, katılımcılardan 'Bozkurt Haseki' sloganı yükseldi. Özhaseki, "Allah hepinizden razı olsun. Bu mücadele 80 öncesinde verilmeseydi halimiz nice olurdu, düşünsenize" diye konuştu.

ÖZHASEKİ: ANKARA BİRÇOK KAYNAKTAN İSTİFADE EDEMİYOR Özhseki, Ankara'yı üstü tülle örtülmüş gizli hazineye benzettiğini belirterek, "Avantajlarını kullanamıyor. Başkentler arasında rekabette geriye düştüğü için birçok kaynaktan istifade edemiyor. Yaptığımız her bir projeyle Ankara’yı turizmde, sağlıkta, kültürde, inançta, sanatta öne çıkaracak, binlerce yavruma iş imkanı sağlayacak ortamlar var. Bunları biz yapabiliriz, gücümüz yetiyor, tecrübemiz var bununla" dedi. ÖZHASEKİ: YALANLAR SİLSİLESİ DEVAM EDİYOR Rakibi Mansur Yavaş’ın seçim tartışmalarını başka bir alana çekmeye çalıştığını öne süren Özhaseki, "Bugün yine izledim. Bir heyecan içinde, uzunca bir yalanlar silsilesi devam ediyor. Gittiği mahallede o yalanlar çok rahat söylendiği için, o da onlardan çabuk etkilenmiş veya fıtratında öyle bir şey var devam ediyor öyle" diye konuştu. ÖZHASEKİ: FATİH, SİNOP’TA DOĞMUŞ İSTANBUL’U FETHETMİŞ Özhaseki, bugüne kadar birçok eleştiri almasına rağmen, "Tembel, iş yapamaz" şeklinde eleştirilmediğine dikkati çekti. Özhaseki, memleketi üzerinden yöneltilen eleştirilere ise şu şekilde cevap verdi: