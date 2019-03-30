HABER

Özhaseki: Yarın Ankara'da bu milletin gönlünden geçen olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 14:10 | Son Güncelleme

  CUMHUR İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Yarın Ankara'da bu milletin gönlünden geçen olacak.

CUMHUR İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Yarın Ankara'da bu milletin gönlünden geçen olacak. Katiller, Pensilvanya'daki hoca kılıklı sapık sevinemeyecek. Millet sevinecek, bayrak, ezan sevdalıları sevinecek inşallah" dedi.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, yarın yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde halkı otobüsten selamladı. Bakan Soylu ve Özhaseki, Yenimahalle Şentepe'de otobüsten inerek kendilerini karşılayan ilçe sakinleriyle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

'5 YIL BOYUNCA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ'

Yenimahalle'de toplanan kalabalığa seslenen Mehmet Özhaseki, "Yarın da sandıklara gidip asıl görevimizi yapıp, Ankara'da bu milletin gönlünden geçen olacak inşallah. Katiller, Pensilvanya'daki hoca kılıklı sapık sevinemeyecek inşallah. Millet sevinecek, bayrak sevdalıları, ezan sevdalıları sevinecek inşallah. Yarın akşam sandıklardan bu milletin isteği çıkınca 5 yıl boyunca durmadan gece gündüz çalışacağız, size layık olmaya çalışacağız. Bundan endişeniz olmasın. Dualarınızı desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)-

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
15 bin yıllık ‘Savruk Mağarası’ şifa dağıtıyor15 bin yıllık ‘Savruk Mağarası’ şifa dağıtıyor
Engelli bireyler Erciyes’te buluştuEngelli bireyler Erciyes’te buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mine Koraş hakkında karar verildi!

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf'a: İyi ki varsın!

Erdoğan'dan sürpriz görüşme: İyi ki varsın!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! AVM'deki skandal olayda yeni gelişme

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.