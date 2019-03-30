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Özhaseki: Yarın Ankara'da bu milletin gönlünden geçen olacak (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 22:05 | Son Güncelleme

SİNCAN MİTİNGİNE KATILDILAR Sincan Lale Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti. AK Parti'li Özhaseki, hizmet etmekten başka bir şey bilmediklerini belirterek, "Gayret ederiz, sizlerin duasını alırız.

Özhaseki: Yarın Ankara'da bu milletin gönlünden geçen olacak (2)

SİNCAN MİTİNGİNE KATILDILAR
Sincan Lale Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti. AK Parti'li Özhaseki, hizmet etmekten başka bir şey bilmediklerini belirterek, "Gayret ederiz, sizlerin duasını alırız. Öbürleri gibi sahte senet işimiz olmaz bizim. Dolandırıcılığımız olmaz bizim. 25 yıllık kamu görevimizde en ufak ceza, kınama dahi yok. Hep teşekkürler, dualar var. Karşı taraftaki adaylar belediyeciliği bilmiyorlar, sadece kavga gürültüyle işi götürmek istiyorlar" dedi.
'KÜRDİSTAN LAFINI NİYE SİNEYE ÇEKİYORSUNUZ?'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’yi eleştiren ve CHP ile İYİ Parti'ye yüklenen Özhaseki, "Kürdistan ne demek, bu ülkenin bir adı var o da Türkiye. Sizlere, CHP’li kardeşlerime sesleniyorum, Kürdistan lafını niye sineye çekiyorsunuz? Başınızdaki adamlar niye kınamıyorlar bunu. Yazıklar olsun onlara. İYİ Partili kardeşlerime sesleniyorum, hani milliyetçiydiniz, ülkücüydünüz. Ne oldu, 'Kürdistan' diyenlere, niye sesiniz çıkmıyor sizin? Ne biçim insansınız siz, üç kuruşluk oy için, kan bulaşmış oy için bu kötü sözü niye sineye çekiyorsunuz?" diye konuştu.
'ÇATIR ÇATIR GİRDİK AFRİN'E'
Özhaseki’nin ardından konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afrin’de bir terör merkezi oluşturdular. Binlerce TIR silah gönderdiler oraya. Dertleri neydi? 20-25 kilometre yanımızda bir terör merkezi oluşturup Türkiye’yi tehdit etmekti. Peki Amerika bizi tehdit etti mi? Dedi mi ki 'Afrin’e giremezsiniz' diye. Amerika’nın tehdidi bize söktü mü? Biz ne cevap verdik Amerika’ya, 'Çatır, çatır girdik Afrin'e" dedi.
'BENİM GÖREVİM AVAL AVAL BAKMAK DEĞİL'
İnsansız hava araçlarına geliştirilen yazılımla mayıs ayında bir aparat takılacağını belirten Soylu, "Bilesiniz ki teröristler bırakın yürümeyi, başlarını dışarı çıkaramayacaklar. Önümüzdeki dört buçuk yıla bir pusu kuruldu. 325 PKK’lı, HDP’liyi belediye listelerine koydular. PKK’ya bomba taşıyanın, PKK’ya haraç toplayanın, karakola bomba atanın belediye meclisinde ne işi var? Ben itfaiyeci değilim, Erdoğan’ın bana verdiği görev iç güvenlikten sorumluluk. Yangını herkes söndürür. Benim görevim, bu milletin başına bir musibet gelecekse, aval aval bakmak değil o tehdidin ayağını kırmaktır. Ankara, PKK’nın, FETÖ’nün tehdidi altındadır. Allah muhafaza 31 Mart’ta zayıflarsak, Doğu'yu çok bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum, 6 yaşındaki masum çocukların eline taş verdiler, kaymakamları, valileri taşlattılar. Yine aynısını yaparlar" diye konuştu.

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Özhaseki: Yarın Ankara'da bu milletin gönlünden geçen olacak (2)

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