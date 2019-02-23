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Özhaseki: Yaşam tarzına saygılı olmak başta idarecilerin işidir

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 18:46 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Toplumda kimi insan çok modern bir yaşam tarzını tercih edebilir, kimi insan muhafazakâr bir yaşam tarzını da tercih edebilir, hatta çok daha uçuk kaçık yaşam tarzlarını tercih eden olabilir.

Özhaseki: Yaşam tarzına saygılı olmak başta idarecilerin işidir

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Toplumda kimi insan çok modern bir yaşam tarzını tercih edebilir, kimi insan muhafazakâr bir yaşam tarzını da tercih edebilir, hatta çok daha uçuk kaçık yaşam tarzlarını tercih eden olabilir. Onların hepsine saygılı olmak başta idarecilerin işidir" dedi.
AK Partili Mehmet Özhaseki, Ankara'da Alevi dernekleri tarafından düzenlenen 'Gelin Canlar Bir Olalım' programına katıldı. Programda konuşma yapan Mehmet Özhaseki, Kayseri Belediye Başkanı olduğu dönemde Aleviler için yaptığı çalışmaları anlattı.
'ALEVİ KARDEŞLERİMİZ BAŞIMIN TACIYDI'
Özhaseki, belediye başkanının görevinin insanların yaşadığı yeri daha keyifli hale getirmek olduğunu, zorluk çıkarmak ya da taraf olmak olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:
"Kayseri'deyken Alevi kardeşlerimizin hepsi benim başımın tacıydı. Başkanların hepsinde özel telefon numaram vardı, gece gündüz ararlardı. Cemevinin yerini ben buldum, derneğe tahsis etim, gittim para topladım, inşaatı ben başlattım. İleri gelen Sünni iş adamlarını çağırdım; 'Atın paraları, sözle olmaz bu böyle, cami diye gelseler veriyorsunuz, cemevi için de vereceksiniz' dedim. Emin olun o topladığım paralarla Kayseri'deki cemevinin inşaatına başladım."
Sözlerinin devamında "Herkes yaşadığı ortamda mutlu ve rahat olmalı" diyen Özhaseki, "Kendisi özelinde ne isterse yapsın, evinde ne yaşamak isterse yaşasın, buna kimse karışmaz. Ama topluma karşı borcu, onlara karşı ödevi, yükümlülüğü herkesin hayatını kolaylaştırmak üzere kurulu olmalıdır. Böyle olduğu zaman bir anlamı var. Toplumda kimi insan çok modern bir yaşam tarzını tercih edebilir, kimi insan muhafazakâr bir yaşam tarzını da tercih edebilir, hatta çok daha uçuk kaçık yaşam tarzlarını tercih eden olabilir. Onların hepsine saygılı olmak başta idarecilerin işidir. Naçizane bunu yapmaya çalıştım. Bunu yaptığım zaman emin olun insanlardan karşı sevgi buldum" ifadelerini kullandı.
'NOTUMU YÜKSELTTİLER'
Alevi yurttaşların mahallelerinde ilk başlarda yüzde 15- 20 civarında oy aldığını kaydeden Özhaseki, sonradan notunun yükseldiğini söyledi. Özhaseki, "Her birisiyle tek tek uğraştım. Başka mahallelere yapmadığım özeni orada gösterdim. Vatandaşlar biraz notumu yükselttiler. O dediğim mahallede yüzde 60- 65 civarında oy vermeye başladılar. Ben de onlara hizmet etmeye devam ettim. Sonra muhabbetimiz devam etti. Eski oy oranında kalsaydı da ben aynısını yine yapacaktım. Çünkü ben doğrusunun öyle olduğuna inanıyorum. Bu saatten sonra kendimizi değiştirecek halimiz yok" diye konuştu.

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Özhaseki: Yaşam tarzına saygılı olmak başta idarecilerin işidir

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