Özhaseki: Yaşam tarzına saygılı olmak başta idarecilerin işidir (2)

"Meclis’te PKK’lıların hakim olduğu yerlere kayyum atandığında, CHP’liler ‘Seçimle iş başına gelmiş adamların belediyesine nasıl el koyarsınız’ dediler. Orada da söyledim, şimdi de söylüyorum. Seçimle iş başına gelmiş olmak bir insana suç işleme özgürlüğünü vermez. Bu devleti batırma, dibine dinamit koyma hakkı vermez. Ben 5 kez belediye başkanlığına seçildim. Çok yüksek oylarla seçtiler beni, niye seçtiler. Parayı çal, çantaya koy, Kandil’e gönder diye mi seçtiler. Belediyenin ne kadar aracı varsa PKK’nın eline ver diye mi seçtiler."

Özhaseki, ardından Etimesgut ilçesine geçerek, Yozgatlı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen Dayanışma Gecesi’ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada HDP ve CHP'yi eleştiren Özhaseki, şunları söyledi:

Özhaseki, son olarak Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Proje Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Programda Özhaseki’nin yanı sıra Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve çok sayıda partili yer aldı.

Program öncesinde salon önüne toplanan kalabalığa seslenen Özhaseki, Türkiye’deki terör örgütlerinin uzantılarıyla sıkı mücadele içinde olacaklarını belirterek, "Eğer bir yerde PKK’nın ve siyasi uzantılarının gölgesini görürsek elbette oraya karşı teyakkuzda olacağız. Emri Pensilvanya’dan alan sapıklar varsa elbette onları takip edeceğiz ve hayatı onlara zehir edeceğiz biz. Yaşatmayacağız o lanet adamları Allah’ın izniyle" dedi.

Konuşmasında, HDP’den gizli destek aldığı iddiasıyla CHP’yi eleştiren Özhaseki, "HDP aday göstermiyor ve size destek kararı aldı. Siz de görüşmeler yaptınız, gazeteciler yakalayınca inkar edemediniz. Şimdi onlar sizi destekliyor mu desteklemiyor mu? Bunu açıkça konuşsanıza. Veya bizim gibi çıkıp deyin ki; ‘Kandil’in Allah belasını versin. Kandil’deki teröristlerin yanında duranların da Allah belasını versin' deyin. Söyleyin hadi" diye konuştu.