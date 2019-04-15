Özhaseki: Yavaş'ın yaptığı görevi kötüye kullanma suçuna girer

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısındaki tartışmaları değerlendirirken, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tavrını eleştirdi. Özhaseki, "Burada meclis üyeleri bir önerge veriyorlar. Ancak bir anda yangından mal kaçırır gibi, 'oylamadan kapattım' diyor ve oylatmıyor. Bir başkanın böyle bir yetkisi yok. Bu görevi kötüye kullanma suçuna girer" dedi. Ankara'da 31 Mart seçimlerini Mansur Yavaş'a karşı kaybeden, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, seçimin ardından ilk kez geldiği Kayseri'de parti teşkilatını ziyaret etti. Partililerin güllerle karşıladığı Özhaseki, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'KAYBETMEK SADECE ADAYLA İLGİLİ DEĞİL' Özhaseki, ilk defa seçim kaybettiğinin hatırlatılması üzerine şöyle dedi: "Hayat demek ki böyle. Biz çalışmaktan sorumluyuz. Üzerimize düşeni yapmaktan sorumluyuz. Elimizden ne geliyorsa onu yapmaktan sorumluyuz. Sonucu takdir eden bir Allah'ın kulu olmamıştır. Sonuçları Allah takdir eder. Önemli olan size verilen görevi layıkıyla yapıp, yapmadığınızdır. Geçtiğimiz seçim süresince 54 kez ulusal televizyonlarda yer almışım. Bine yakın toplantı yazmışlar, hepsine katılmışım. 30'dan fazla röportaj ve radyo yayınlarına katılmışım. Kendimi bir taraftan Ankara'ya anlatıyorum, bir taraftan da partimi temsil ediyorum. Nihayetinde genel başkan yardımcısıyım ve yerel yönetimlerden sorumluyum. Ben üzerime düşen görevi yaptığımı düşünüyorum. Elimden geleni yaptım ancak sonucu cenabı Hak takdir ediyor. Seçimlerin kazanılıp, kaybedilmesi sadece adayla olan bir iş değil. Onun dışında etkileyen çok faktör var. Bunlar hepsi bir araya geldiğinde sonucu belli ediyor. Biz bu ortaya çıkan tabloyu iyi değerlendirmeliyiz. Buradan çıkacak sonuçları iyi okumalıyız. Kendimize ders çıkarmalıyız." 'YOLUMUZA BAKACAĞIZ' AK Parti'nin 17 yıldır iktidarda olduğunu kaydeden Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı olarak yüzde 52'ye yakın oy aldıklarını belirtti. Bunun önemli bir oran olduğunu belirten Özhaseki, "Cumhurbaşkanlığı sistemi artık tartışılmıyor. Bu da önemli bir şey. Ancak İstanbul ve Ankara'daki sonuçlar hepimizi üzmüştür. Bu konuda özeleştiri kültürünü genişletip bu konudan ders çıkaracak olan parti de biziz. Şimdi bunu yapıyoruz. Artık geçmişte kalan her şeyi unutup yolumuza bakacağız diye düşünüyorum" dedi. 'ASIL DERS ALMASI GEREKENLER SIRTI 20 YILDIR YERDEN KALKMAYANLARDIR' Muhalefet partilerini eleştiren Özhaseki, "Asıl ders alması gerekenler herhalde 20 yıl boyunca sırtı yerden kalkmayanlardır. Kendilerine bir kez daha bakmaları lazım. Psikolojik olarak '1-2 şehri aldık' diye havaya girmemeleri lazım. Kendilerinin orada bir başarısı var mı? Bunu görmeleri lazım. Yoksa AK Parti'nin bazı zaaflarından istifade ederek seçim mi kazandılar? Bunu da iyi anlamaları lazım" diye konuştu. 'MÜMKÜN OLSA DA ANKARA, İSTANBUL'U YENİDEN SAYSALAR' Mehmet Özhaseki, İstanbul seçim sürecine ilişkin, AK Parti'nin üstüne düşen görevi yaptığını belirtti. Sandık güvenliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu: "Partimize düşen en önemli iş belki de sandık güvenliğini sağlamakmış. Birçok yerde müşahidimiz olmayınca itiraz edilemeyip, o sandıklar açılamıyor. Bundan dolayı da birçok yerde oy kaybına uğradığımızı anladık. Elbette biz güçlü bir partiyiz. Ancak sandıklara sahip çıkma noktasında bu seçimlerde yetersiz kaldığımızı kendimiz de görüyoruz. Bunu da zaten değerlendiriyoruz. Çünkü, her açılan sandıkta bizim oyumuz artıyor. Karşı tarafın oyu düşüyor. Keşke mümkün olsa da tarafsız gözlemciler otursalar Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar, emin olun sonuç çok daha farklı değişir. Öyle olmadığı için böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. 'Artık hayırlısı olsun' diyoruz. Bundan sonra yapılacak ne varsa partimiz takip ediyor." 'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNA GİRER' Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ın belediye meclis toplantısındaki tavrını eleştiren Özhaseki, şöyle konuştu: "Ankara'daki meseleyi ben de dışarıdan takip ettim. Burada meclis üyeleri bir önerge veriyorlar. O önergede şirketlerin yönetim ve denetimlerinin meclis kontrolünde olmasını ve bütün partilerin buraya müdahil olmasını istiyorlar. Ancak bir anda yangından mal kaçırır gibi, 'oylamadan kapattım' diyor ve oylatmıyor. Bir başkanın böyle bir yetkisi yok. Yani meclis üyelerinin 3'te 2'den fazlası size yetki veriyorlar. Siz meclis üyelerinin oyuna bile sunmuyorsunuz. Kendiniz, 'ben bu önergeyi dikkate almıyorum, kapatıp gidiyorum' diyorsunuz. Bunlar da ileride çok tartışılır. Bu görevi kötüye kullanma suçuna girer. O yüzden ileriki süreçte inşallah böyle hatalar yapmazlar. Meclis denetim mekanizmasını yapar. İsteseniz de istemeseniz de yapar. Vatandaş meclis üyelerini başkana yağcılık yapsın diye mi seçiyor? Hayır. Orada gelenlerin hepsi seçilmiştir. Oradaki insanların hepsinin denetim yetkisi var." 'KULAĞIMIZA GELEN ŞEYLER DOĞRU DEĞİL' Kendisinin artık özel olarak Ankara ile ilgilenmediğini ifade eden Özhaseki, "Partimiz o duruma bakar. Yeni başkan kendine yakın ekiple çalışmak isteyebilir. Bu onların doğal hakkıdır. Ancak orada partiler arasında şirketlerin ve yönetim kademelerinin paylaşıldığı gibi birtakım duyumlar alıyoruz. İnşallah bu yanlıştır. Yoksa bir başkanın anlaşabileceği birini yakınına getirmesi gayet doğaldır" dedi. Özhaseki, kabine ve parti genel merkez yönetiminde değişiklik olup, olmayacağıyla ilgili soruya, "Bunlar Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Biz içeride konuşur, tartışırız. Bunlara nihai olarak karar veren Cumhurbaşkanımızdır" yanıtını verdi.

