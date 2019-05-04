Özhaseki: Yeni bir parti kurmak isteyen varsa buyursun kursun

Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yeni bir parti kurulabilir, herkes kurmakta özgürdür. Türkiye'de yüzlerce parti kuruldu. Yeni bir parti kurmak isteyen varsa buyursun kursun. Diyecek bir sözümüz yok" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özhaseki, seçimin bittiğini, geçim dönemi başladığını söyledi. Ekonominin içinde bulunduğu kriz ortamını bildiklerini belirten Özhaseki, "Çok sert geçmemekle birlikte yine hepimizi etkileyen bir ortam var. Yurt dışından kaynaklanan birtakım girişimlerin olduğunun da farkındayız. Allah'a hamdolsun ki çok dirayetli ve bu işleri iyi bilen bir Cumhurbaşkanımız var. Onların gayretleri ve bizlerin çabalarıyla kriz ortamı aşılacaktır. Yatırımlar da çok hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Hızlı trenden havalimanına ve millet bahçesine kadar bütün projelerde birebir takipçisi olacağız" diye konuştu.

'YENİ PARTİ KURMAK İSTEYEN BUYURSUN KURSUN'