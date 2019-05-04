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Özhaseki: Yeni bir parti kurmak isteyen varsa buyursun kursun

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 18:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yeni bir parti kurulabilir, herkes kurmakta özgürdür.

Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yeni bir parti kurulabilir, herkes kurmakta özgürdür. Türkiye'de yüzlerce parti kuruldu. Yeni bir parti kurmak isteyen varsa buyursun kursun. Diyecek bir sözümüz yok" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özhaseki, seçimin bittiğini, geçim dönemi başladığını söyledi. Ekonominin içinde bulunduğu kriz ortamını bildiklerini belirten Özhaseki, "Çok sert geçmemekle birlikte yine hepimizi etkileyen bir ortam var. Yurt dışından kaynaklanan birtakım girişimlerin olduğunun da farkındayız. Allah'a hamdolsun ki çok dirayetli ve bu işleri iyi bilen bir Cumhurbaşkanımız var. Onların gayretleri ve bizlerin çabalarıyla kriz ortamı aşılacaktır. Yatırımlar da çok hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Hızlı trenden havalimanına ve millet bahçesine kadar bütün projelerde birebir takipçisi olacağız" diye konuştu.

'YENİ PARTİ KURMAK İSTEYEN BUYURSUN KURSUN'

  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni kurulması planlanan partide yer alacağı iddiaları ile ilgili Özhaseki, "Yeni bir parti kurulabilir. Herkes kurmakta özgürdür. Türkiye'de yüzlerce parti kuruldu. Yeni bir parti kurmak isteyen varsa buyursun kursun. Diyecek bir sözümüz yok. Öbür türlü bir fikrim yok. Ben böyle bir şeyin olacağını pek sanmıyorum. Olmayan bir şeyi ihtimaller üzerine konuşmak da doğru değildir. Abdullah Gül'ü, Kayserililer sever ki o da kendi ülkesini ve şehrini seven birisidir. Kolay kolay yeni bir parti kurulacağı hususunda adım atılır mı? O hususta bir fikrim olmadığı gibi ben çok zannetmediğimi söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

    'KARARA UYMAK HERKESİN GÖREVİ'

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik itiraz süreciyle ilgili Özhaseki, "Yüksek Seçim Kurulu'na bütün deliller ve belgeler verildi. Bunu hukuken inceliyorlar. Bir karar verecekler, bu karara uymak da herkesin görevidir. O karardan başka bir türlü anlam çıkararak şimdiden onları etkilemeye çalışmak da doğrusu hiç kimseye yakışmıyor. Saygılı bir şekilde beklemek, çıkan sonuca da herkesin saygı duyması esas diye düşünüyorum" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ YAZA BU KRİZLER AŞILIR'

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de konuşan Özhaseki, "Büyükşehirlerde talebin fazlası bir arz ortaya çıktı. İstanbul'da 600 bin, Ankara'da 100 bin veya başka şehirler için orada yapılmış olan fazladan konutlarda bu sorun ortaya çıktı. Dövizde yaşanan dalgalanma ve yurt dışından yapılan operasyonlarla ilgili inşaat sektörü önümüzde duruyor. Bu krizi yıllarca devam edecek olan bir durum olarak görmek doğru olmaz. Avrupa'nın birçok şehrinde inşaat sektörü durağanlaşmıştır. Türkiye'de bu sorun ise geçicidir. Türkiye'de depreme hazırlık aşamasında çok büyük çalışmaların yapıldığı ortamda ben inşaat sektörünün önünün açık olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki yaza bu krizler aşılır. Burada da kentsel dönüşümler hızlanır" diye onuştu.

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