Özhaseki: Yoğunluk artışlarını bitirmemiz lazım

Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Belediye meclislerinde bitmeyen, yoğunluk artışları istenir. 'Benim parseli yükselt, eğer biraz yükseltirsen belediyeye 5-10 lira veririm'. Bunlar başlayınca şehirde ne silüet, ne de adalet duygusu kalır. Dedikodu, senaryo bitmez. Bunların tamamıyla sonunu getirmeliyiz" dedi.

Ankara'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Sincan'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Programa Sincan Belediye Başkanı ve Adayı Murat Ercan ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da katıldı. Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bırakırken yaptığı basın toplantısını hatırlatarak, "Milletle helalleşerek ayrıldım. Ola ki belediye başkanlarının dedikodusu çok edilir, 'hakkımda dedikodu eden herkese hakkım helal olsun' dedim. 'Biz kamu insanıyız; ama Cenabı hak şahittir ki, ne benim, ne çevremin ne de evlatlarımın boğazından bir gram haram geçmedi, siz de bana hakkınızı helal edin' dedim. 'Ola ki hakkım var diyen varsa, 3 gün bekliyorum, kapı açık gelsin helalleşelim' dedim" diye konuştu.

'BAZI ARKADAŞLARDA BİR HAVA BAŞLADI'

Kendisiyle görüşmeye gelen belediye başkanlarına, kendi arabalarında yaptıkları yakıt hesabını belediyenin arabalarında yapıp yapmadıklarını sorduğunu belirten AK Parti'li Özhaseki, "Bu işin sırrı iyi niyet. Bu ikisi arasındaki fark çok önemli. Eğer ikisinde de benzin hesabı yapıyorsanız, size helal hoş olsun, hak ediyorsunuz belediye başkanlığını, değilse hak etmiyorsunuz. Devletin malını daha çok gözetmek zorundasınız. Son dönemlerde bazı arkadaşlarda bir hava başladı. Eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler, korumalar falan, filan. Ne oluyor, bu ne saltanat? Üç günlük dünyadayız şurada. Zaten bir imtihan dünyası da hepimizi aldatıyor. Öyle bir dünyada havanın civanın aslı ne? Bütün bunların olmadığı ortamı sağlamak hepimizin görevi. Allah’ın izniyle biz bunu Ankara’da sağlarız" şekline konuştu.

'DÜNYAYA GELİRKEN DİLEKÇE Mİ VERİP GELDİNİZ'

Kendisi hakkında, "Falan şehirde doğmuş" denildiğine dikkat çeken Özhaseki, bu durumu garipsediğini belirtti. Özhaseki, şöyle konuştu:

"Ben size soruyorum; bu dünyaya gelirken her biriniz dilekçe mi verip geldiniz? 'Ya rabbi şurada doğmak istiyorum, erkek ya da kadın olmak istiyorum' diye dilekçe veren var mı? Öyle bir şey yok. Yüce takdir, sizi istediği yerde yaratıyor. Siz iradenizle yaptığınız işlerden sorumlusunuz. Dünyada eser bıraktınız mı, iyi adam mısınız, kötü adam mısınız? Allah bunları soruyor. Kimseyi doğduğu yerden dolayı ne ödüllendiriyorlar, ne de ceza veriyor."

'ŞEFFAFLIK BİRİNCİ İŞİMİZ'

Yapacağı işlerde istişareye önem vereceğinin altını çizen Özhaseki, "Şeffaflık da birinci işimiz olur. 15 sene boyunca bütün ihaleleri internetten yayınlamış bir kardeşinizim. Millet, belediye bütçesinin nereye harcandığını görsün. Belediyenin kaç lirası var bilsin. Belediyenin öncelikleri nedir bilsin. Bunu bilmeye herkesin hakkı var. Bütün belediye başkanlarına hep bunu tavsiye ederdim. Eğer dürüst olursanız niye saklıyorsunuz ki? Herkes bilsin. Saklanacak bir şey yok. Çok şükür senelerce yayınladım" dedi.

'İMAR PLANLARINDA DEDİKODU, SENARYO BİTMEZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde imar planı tadilatlarıyla ilgili kanun hazırladığını; ancak erken seçimin gündeme gelmesi nedeniyle TBMM’ye gönderemediğini söyleyen Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:

"En çok içimi yakan konu buydu. Şehir planları en kötü plancı tarafından bile mükemmel yapılır. Şöyle hesap ederler; kaç kişi yaşayacak, derslik ihtiyacı ne kadar, ibadethane nerede, yollar nerede, yeşil alanları filan hesaplar, yazarlar. Fakat belediye meclislerinde bitmeyen, yoğunluk artışları istenir. 'Benim parseli yükselt, eğer biraz yükseltirsen belediyeye 5-10 lira veririm' bunlar başlayınca şehirde ne silüet ne de adalet duygusu kalır. Dedikodu, senaryo bitmez. Bunların tamamıyla sonunu getirmeliyiz. Önümüzdeki günlerde inşallah bunların kanunu gelir."

SEÇİM İRTİBAT MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI

AK Partili Mehmet Özhaseki, STK temsilcileriyle bir araya gelmesinin ardından AK Parti Sincan Seçim İrtibat Merkezi’nin açılışını yaptı. Açılışa katılan vatandaşlara hitap eden Özhaseki, "21 yıl belediye başkanlığı yaptım. İlk başladığımda borçlu bir belediye vardı. Altyapısı olmayan bir şehir vardı. Kanalizasyon atıkları caddeden akardı. Hizmet hak getire, ideolojik takıntılı bir anlayış vardı, bankamatik memurları vardı. Şehri mafyalar sarmış, parklara aileler gidemezdi. Kimden aldığımı anladınız mı belediyeyi? Hangi partiden aldığımı anladınız mı? Söylememe gerek yok. Sol belediye. Ne yazık ki onların gözü hizmette değildi. Kafalarında bir sistem var, Türkiye’yi götürmek istiyorlar, bunun için her yol mubah derlerdi" diye konuştu.

'HİZMETE TALİBİZ'

31 Mart'ta ki yerel seçimin önemini vurgulayan AK Partili Özhaseki, "Bu seçimin kötülere karşı ders vermek açısından önemi var. Zillet ittifakına karşı durmak gibi bir önemi var. Kötülere kapı açmamak gibi bir önemli tarafı var. Bir taraftan da Ankara’nın geleceğini inşa etmek açısından önemli projelere ihtiyaç olduğu bir seçime giriyoruz. Bilgimiz, birikimimiz ve tecrübemizle 31 Mart akşamı uygun görürseniz hizmete talibiz biz" dedi.

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