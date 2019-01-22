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Özhaseki: Yoğunluk artışlarını bitirmemiz lazım (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2019 21:53 | Son Güncelleme

ŞOFÖRLER İLE BİR ARAYA GELDİ AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Sincan Şoförler Odası mensupları ile Rüstem Altınbaş Konferans Salonu’nda bir araya geldi. Burada konuşan Özhaseki, Türkiye’nin beka sorunu ile alay edildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Var işte 50 yıldır lanet adamları besleyenler bu günlerde açığa çıkardılar.

Özhaseki: Yoğunluk artışlarını bitirmemiz lazım (3)

ŞOFÖRLER İLE BİR ARAYA GELDİ
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Sincan Şoförler Odası mensupları ile Rüstem Altınbaş Konferans Salonu’nda bir araya geldi. Burada konuşan Özhaseki, Türkiye’nin beka sorunu ile alay edildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:
"Var işte 50 yıldır lanet adamları besleyenler bu günlerde açığa çıkardılar. Bizim kolumuza giren, ihtilal gecesi partisine giden tek lider vardı o da Devlet Bahçeli’ydi Allah razı olsun. Öbürleri ne yapıyordu peki? ‘İhtilal olursa tankın üzerine çıkarım’ diye hava atıyorlardı. Batılıların yaptığını anlıyoruz, inancımızdan dolayı, tarihsel misyonumuzdan dolayı düşmanlık ediyorlar. İçeridekilere ne demeli? Onlara uyanlara ne demeli? Hayretler içerisinde Allah ıslah etsin diyoruz."
'YARIN BİR GÜN REZİL OLACAKLAR'
MHP ile yürüttükleri ittifak görüşmelerinde il-ilçe pazarlığı yapmadıklarının belirten Özhaseki, "Öbür türlü şehirleri birbirlerine bağışlayan Genel Başkanlar yarın bir gün rezil olacaklar zaten. Ora senin olsun, ora da senin olsun. Sanki vatandaşın oyu ceplerinde, beyefendiler isteyince vatandaş o tarafa gidecek. Böyle bir saygısızlık olamaz. Ama bizim ilkelerimiz doğru. Belirli ilkelerle anlaştık ve böyle devam ettik" dedi.
Belediye Başkanı’nın ihaleyi kime vereceğini düşünmemesi gerektiğini belirten Özhaseki, "İhaleyi kim kazanırsa o alır, hak eden alır. Sen devlet millet namına takip edersin adamın yaptığı işin parasını verirsin. O kadar. Eğer öbür türlü, ‘Falan adam alsın, filan adam alsın, o oradan bir şey yapsın, o ona ortak olsun’ dersen, affedersiniz şerefsizliğin en büyüğü de bu işte. O adamların hem dünyası hem ahireti berbat olur" diye konuştu.

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