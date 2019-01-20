HABER

Özhaseki'den 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 21:44 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 15 Temmuz'da şehit olan Celalettin İbiş'in ailesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 15 Temmuz şehidi Celalettin İbiş'in ailesine ziyarette bulundu.

Özhaseki ve beraberindeki heyet, şehit İbiş'in Altındağ ilçesindeki ailesinin evine geldi.

Evde şehidin eşi Miyase, oğlu Yasin İbiş ve şehidin arkadaşı, 15 Temmuz gazisi Yasin Alagöz ile bir araya gelen Özhaseki, şehidin torunu Celalettin Samet İbiş'i kucağını alıp sevdi.

Şehit ailesine ihtiyaçları olup olmadığını soran Mehmet Özhaseki, ziyaretin sonunda aileye Kuran'ı Kerim ile Türk bayrağı hediye etti.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Erdoğan: Trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler (3)Erdoğan: Trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler (3)
Karamollaoğlu, hükümeti eleştirdiKaramollaoğlu, hükümeti eleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz şehidi Celalettin İbiş AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özha ziyaret

En Çok Okunan Haberler

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

İstanbul Ataşehir'de silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Milli boksör Batuhan Kurt kazada yaşamını yitirdi

Milli boksörün feci ölümü!

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Göksun'da tilki dondu

Göksun'da tilki dondu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.