AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Hiç kimseyi partisinden, mezhebinden ve ırkından dolayı işten çıkarmadım. Ancak hırsızlık yapan, beytülmale el uzatan var ise onun azılı düşmanı olurum." dedi.

Özhaseki, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının Kızılcahamam'daki bir otelde gerçekleştirilen 13'üncü Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, göçmenlere kucak açan Anadolu coğrafyasının, son dönemin mazlumlarının sığınma coğrafyası olduğunu söyledi.

Anadolu toprakları üzerinde birçok medeniyet kurulduğunu belirten Özhaseki, "En önemli özelliğimiz ise geçtiğimiz yüzyılın başında ne kadar daralan mazlum varsa, hepsi bu coğrafyaya gelmişler. Allah'a hamdolsun ki etle tırnak gibi olmuşuz. Devletimizi kurmuşuz, bayrağımız dalgalanıyor ve ezanımız okunuyor." diye konuştu.

Özhaseki, Türkiye'nin mevcut durumunun geçmiş dönemlerden daha kötü olduğunu söylemeye kimsenin hakkı olmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Envaiçeşit oyuna rağmen gittikçe iyiye gidiyoruz ve büyüyoruz. Son birkaç yıl içerisinde geçirdiğimiz operasyonlar, Avrupalı dostlarımız da var burada, kendi ülkelerinin başına gelmiş olsaydı hangisi altından kalkabilirdi? Bunlar sadece kendi topraklarımızdan çıkan fitne ocakları değil. Biz biliyoruz ki, bunların birçoğu dışarıdan destekli. Para verip örgütlüyorlar, istihbarat desteği sağlıyorlar ve başımıza bela olarak salıyorlar."