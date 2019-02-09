AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Duyanların morali bozulsun. Ülkücü kardeşlerimizle kurduğumuz birlik pazara kadar değil, kıyamete kadar devam edecek." dedi.

Özhaseki, Büyük Kızılcahamam ve Çamlıdereliler Buluşması programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teröre karşı sürdürdüğü mücadeleye değinerek terör örgütlerini destekleyen odakların aynı olduğunu ve Türkiye'nin bölünmesi için uğraş verdiklerini söyledi.

Terörle mücadele sürecinde tüm partilerden destek beklediklerini de ifade eden Özhaseki, "15 Temmuz gecesi gidip partilerin ışıklarını yakan ve orada oturup 'Ben seçilmiş meşru hükümetin yanındayım' diyen tek lider vardı, o da Devlet Bahçeli'ydi. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

Özhaseki, 15 Temmuz darbe girişimini "tiyatro" olarak nitelendirilmesine tepki göstererek şöyle devam etti:

"İhtilal olursa ben tankın üzerine çıkarım diyenler, havalimanına indiler ki karşılarında tanklar var. Tankın sahipleriyle pazarlığa girdiler ve aralardan sıvışarak bir evde sıcacık kahvesini içmeye devam ettiler. Daha sonra da onların sözcülüğüne soyunarak ihtilal gecesini tiyatro diye aşağılamaya kalktılar. 250 kardeşimiz şehit, 2 bin 200 kardeşimiz gazi olmuş. Ama gelin görün ki tiyatro diyebilecek hale geldiler."