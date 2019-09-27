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Özhaseki'den 'deprem' açıklaması: Bize düşen tedbir almak (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2019 17:43 | Son Güncelleme

ÜNİVERSİTENİN AKADEMİK YILI AÇILIŞINDA KONUŞTU Kayseri Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2000'li yıllardan önce belediyeciliğin bir çıkar ilişkisine döndüğünü söyledi.

Özhaseki'den 'deprem' açıklaması: Bize düşen tedbir almak (2)

ÜNİVERSİTENİN AKADEMİK YILI AÇILIŞINDA KONUŞTU
Kayseri Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2000'li yıllardan önce belediyeciliğin bir çıkar ilişkisine döndüğünü söyledi. Özhaseki, "Türkiye'de yerel yöneticilerin şöyle bir bakışı vardı; bunlar gelip, buralara ev yapsınlar, bunlar bizim adamımız olurlar, bunları biz eylemlerimizde kullanırız. Bunun neticesinde de karşımız bir manzara çıktı. 2000'li yıllara gelirken Türkiye'ye şehirleşme açısından bakıldığı zaman sağlıksız ve kimliksiz yapılara şahit olduk. 2000'li yıllar da adeta belediye açısından bir dönüm noktasıdır. Ondan önceki belediyecilik döneminde ideolojik yaklaşımlar vardı. Belediyeler çıkarcı anlayış içerisindeydi. Bol bol işçileri alıp eyleme götürme, kavga ve gürültüler içinde iş yapmak vardı" diye konuştu.
'TÜRKİYE'DE İSTENMEYEN DURUMLAR YAŞANDI'
AK Parti'den önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bankamatik memurların olduğuna dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "İstanbul'da alışveriş yaptığım fabrikanın karşısında kahveler doluydu. 'Bu kahveler hiç boşalmaz mı?' dedim. Bana 'boşalmaz' dediler. 'Bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elemanları' dediler. Onlar orada oturuyorlar. Bana 'bunlar bankamatik memuru' dediler. 'Eylem olduğu zaman otobüsler dışarıya gelir, orada oturan memurları otobüslere doldurur ve eylem yerine götürür' dediler. Ne yazık ki Türkiye'de istenmeyen durumlar yaşandı" şeklinde konuştu.
'BİZ HİZMET EDECEĞİZ DEDİK'
Özhaseki, AK Parti belediyeciliği ile hizmet kavramının ortaya çıktığının altını çizerek, "Sonraki dönemlerde ise bir hizmet kavramı ortaya çıktı. 'Biz hizmet edeceğiz' dedik. 'Mazeret üretmeyeceğiz ve parti kavramına bakmayacağız' dedik. Biz öyle yaptık ve sözümüze de sadık kaldık" diye konuştu.
Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)
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Özhaseki'den 'deprem' açıklaması: Bize düşen tedbir almak (2)Özhaseki'den 'deprem' açıklaması: Bize düşen tedbir almak (2)Özhaseki'den 'deprem' açıklaması: Bize düşen tedbir almak (2)

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