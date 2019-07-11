Özhaseki'den iddialara videolu cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "T.C. ibareli bazı belediye tabelaları" üzerine bir soruya verdiği yanıtı içeren televizyon programı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Özhaseki, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Katıldığım bir televizyon programı sonrasında konuşmalarımı çarpıtmak ve algı oyunlarını sürdürmek adına malum merkezler yine iş başı yaptı. Bu algı oyununa verilecek en iyi cevap, yaptığım konuşmayı olduğu gibi yayınlamak olur herhalde." ifadesine yer verdi.

Televizyon programındaki "T.C. ibaresinin takılmasında bir mahsur var mı? Bu konu niye bu kadar gündem oluyor?" şeklindeki soruya Özhaseki, şu karşılığı verdi:

"Size şimdi isminizi sorsam, siz şöyle der misiniz? 'Ben insanoğlu, erkek Doğan Havur' der misiniz? demezsiniz, ne dersiniz, 'adım Doğan' dersiniz değil mi? Çok net. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşamıyor muyuz, niye tekrarlayalım ki bir daha bir daha inkar eden mi var, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı olan mı var?"

Konuşmasının devamında, burada yapılanın bölücülüğü ve tahriki artırmak olduğunu ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti: