AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Belediye başkanı olduğum dönemde 100 küsür makam aracı vardı. İlk geldiğimde 'Bunları satacağım' dedim. Tüm itirazlara rağmen hepsini satışa çıkardım. Ankara Büyükşehir Belediyesinde de makam araçları var, aynısını yapacağım, satışa çıkaracağım." dedi.

AŞTİ esnafı ile bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Özhaseki, yaptığı konuşmada, AŞTİ'nin taşınacağı iddiasına ilişkin, "AŞTİ'nin yerinin değiştirilmesi mümkün değil ve yerinde kalacak." ifadesini kullandı.

AŞTİ'deki sorunların giderileceğini belirten Özhaseki, "Zaman içinde bina yıpranır, ısıtma sistemlerinde sorun olur. Bu durumda yenilenme olabilir. Bunlar için gereken yapılır. Burada ısıtma ve soğutmaya harcanan para büyük. Bunu da elden geçirip rahat hale getireceğiz ancak AŞTİ'nin yeri değişmeyecek. Bu, akla uygun değil." diye konuştu.

Özhaseki, AŞTİ esnafını ziyaretinin ardından Ankara Eczacı Odasındaki programa katıldı.

Şehirlerin ömrünün devletlerin ömründen de eski olduğunu belirten Özhaseki, "Belediyeler sadece su, yol hizmetleri yapan birimler olarak görülmemeli. Bir noktada şehirler canlı organizmalar. Şehirlerin de bir ruhu var. Şehirler değişimi yakalayarak geleceğe hazırlanmak istiyor. Mesela tarihte 12 bin yıllık şehir olarak Şanlıurfa, Göbeklitepe'deki kazılardan dolayı şu an tescillenmiş bir noktadadır ama şu an 10 bin yıllık bir devlet yok ancak şehirlerin ömrü çok uzun." ifadelerini kullandı.