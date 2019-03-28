HABER

Özhaseki’den öğrencilere otobüste yüzde 50 indirim vaadi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı’nın AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara’da okuyan öğrencilere otobüs fiyatlarında yüzde 50 indirim vaadinde bulundu.Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, hazırladığı projelerle Ankara’nın ekonomik ve kültürel anlamda dünya başkentleri arasına gireceğinin altını her platformda çiziyor.

Cumhur İttifakı’nın AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara’da okuyan öğrencilere otobüs fiyatlarında yüzde 50 indirim vaadinde bulundu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, hazırladığı projelerle Ankara’nın ekonomik ve kültürel anlamda dünya başkentleri arasına gireceğinin altını her platformda çiziyor. Gençlere ve öğrencilere de ayrı önem veren Özhaseki, belediye başkanı seçilmesi durumunda Ankara’da okuyan öğrencilere bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağını açıkladı. Gençler arasında büyük heyecanla karşılanan bu vaadin yanı sıra Özhaseki’nin projeleri arasında üç Ç ve uyanık kütüphaneler projeleri de büyük bir heyecanla karşılandı. Bu projeyle öğrencilerin istedikleri saatte gidip ders çalışabilecekleri kütüphaneler yapacaklarını vurgulayan Özhaseki, "Bunların yerini tespit ettik. İlk etapta yapacağımız 10 tane kütüphane 7 gün 24 saat açık olacak" dedi.

Çay, çorba, çamaşır modeli
Sosyal projeleri kapsamında öğrencilere ve gençlere yönelik bir diğer projenin de 3Ç modeli olduğuna dikkat çeken Özhaseki, "Çay, çorba, çamaşır. Okul bölgelerinde özellikle de girişlerde çocukların okula geldiğinde bir kupa içerisinde çorba içebilecekleri bir imkan. Çamaşırını teslim edip okuldan çıktığında tertemiz alıp götürebileceği bir ortam. Bu da iş başına geldikten sonra birinci yılda uygulayacağımız çok ciddi bir iş" diye konuştu.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Seçim vaatleri için türkü yaptırdıSeçim vaatleri için türkü yaptırdı
BTP İstanbul Başkan adayı Kotil: İstanbul, mülteciler diyarına dönüştüBTP İstanbul Başkan adayı Kotil: İstanbul, mülteciler diyarına dönüştü

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.