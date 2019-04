Özhaseki’den teşekkür mesajı

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, teşekkür mesajı yayınladı.

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının Ankara’da kesinleşmesinden sonra, sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı yayınladı.

Özhaseki, teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:“Değerli Ankaralı hemşehrilerim, Kıymetli yol arkadaşlarım. Bir yerel yönetimler hareketi olan AK Partimizin tecrübesinden ilhamla; kültürden sanata, kentsel yenilemeden yeşil alanlara, ulaşımdan akıllı şehirlere, sosyal projelerden kadınlarımıza, yarınlarımızın teminatı gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik 111 projemizle Ankaramız için “Niyet hayır, akıbet hayır” dedik ve ekibimizle yola revan olduk. Birbirinden mühim projelerimizin her detayında odak noktamız insanımız oldu, Ankaramız oldu. İstisnasız tüm projelerimizi; gönül belediyeciliğini temel alan bir anlayış, derin bir tecrübe ve kavrayış, uzun soluklu bir ekip çalışmasıyla hazırladık ve sizlere sunduk. Projelerimizi sizlerle paylaşmaktan her defasında ayrı bir heyecan duyduk. Yaptığımız yüzlerce toplantı, miting ve programlarda, Ankaramıza bir söz verdik: Ankaramızı, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine uygun hale getirmek, dünyaya örnek bir başkent yapmak, ‘ben’ değil ‘biz’ merkezli, şeffaf ve istişare odaklı bir yönetimi hâkim kılmak için, gecemizi gündüzümüze katacağımız konusunda Ankaramızla ahitleştik. Seçim günü geldi ve Ankaramız kararını verdi. Bizler, milletimizin kararının tüm kararlardan, milletimizin seçiminin tüm seçimlerden üstün olduğu inancını esas alan kutlu bir davanın neferleriyiz, kadim bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu kutlu davadan aldığımız terbiyeyle; 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarının başta Ankaramıza, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin her noktasında görev alan belediye başkanlarımızı can-ı gönülden kutluyorum. 17 yıldır sürdürülen çığır açan hizmetleri sürdürmeleri noktasında başarılar diliyor, aldıkları görevleri birer bayrak yarışı olarak görmelerini temenni ediyorum.

Cumhur İttifakı; tarihimizin en büyük ihanetiyle karşılaştığımız 15 Temmuz gecesinde sokaklarda, meydanlarda şehitlerimizle, gazilerimizle, kahramanlarımızla birlikte kuruldu. 24 Haziran’da olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de yine tarihi bir oy oranıyla milletimiz nezdindeki güveni bir kez daha tazeledi. Cumhur İttifakı’yla ülkemize kurulan tuzakları birer birer aşan, irade, basiret ve feraset timsali liderliğiyle bizlere her daim güvenen Genel Başkanımız, Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; cesur ve dirayetli siyaset adamı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye hürmet ve şükranlarımı arz ediyorum. Bize oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza, birlikte yürümekten ömrümün sonuna dek onur duyacağım AK Parti teşkilatlarımıza, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarına, seçimlerde görev alan tüm sandık görevlilerimize, güvenlik güçlerimize ve değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Güzel Başkentimize ve hemşehrilerimize gönülden sevgilerimle.”