  Özhaseki'den Trump açıklaması: Adamın her yanı oynuyor

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ(DHA)- AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ABD Başkanı Trump'a gönderme yaparak ''Adamın her yanı oynuyor. Herkese savaş ilan ediyor. Ağzı oynuyor, yüzü oynuyor. Saçı bir taraftan uçuyor, kulağı bir tarafa gidiyor. Buna bizim Türk milleti başka türlü söyler ama benim dilim ve terbiyem müsaade etmediği için ondan bahsetmeyeyim ' dedi

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı'nın düzenlediği Mimarsinan Parkı'ndaki bayramlaşma törenine Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan Mehmet Özhaseki, Enerji eski bakanı Taner Yıldız, milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı. Bayramlaşmada konuşan Mehmet Özhaseki, Türkiye Cumhuriyeti'nin son 4-5 yıldır en zor günlerini yaşadığını belirterek, ''Ak Parti iktidarı olarak 16 yıldır bir yandan ibadet yaparken, bir yandan da şeytan taşlamaktan geri durmadık'' diyerek sözlerine başladı.