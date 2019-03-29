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Özhaseki'den Yavaş'a Yurt dışında olsa sokağa çıkamaz-2

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

'Cumhur ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Mehmet Özhaseki, 'sahte senet' iddiaları üzerinden rakibi CHP'li Mansur Yavaş ile ilgili, "Yurt dışında bir adam, bu pis işlere karışsa bırakın Ankara'ya belediye başkan adayı olmayı yeminle söylüyorum, sokağa çıkamaz.

'Cumhur ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Mehmet Özhaseki, 'sahte senet' iddiaları üzerinden rakibi CHP'li Mansur Yavaş ile ilgili, "Yurt dışında bir adam, bu pis işlere karışsa bırakın Ankara'ya belediye başkan adayı olmayı yeminle söylüyorum, sokağa çıkamaz. Burada ne yazık ki böyle bir görüntüyle karşı karşıyayız" dedi.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Özhaseki'ye AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de eşlik etti. Programda konuşan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul'a çok önem verdiğini söyledi. İstanbul ve Ankara'nın dünya kentleri olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Yurt dışındaki insanlar 2 şehri biliyorlar. 1 İstanbul, 2 Ankara. Kimse Kayseri'yi, Sivas'ı, Erzurum'u bilmez yurt dışında. Bu şehirler de kendi içinde ve yurt dışındaki başkentlerle bir rekabet içinde. Bu rekabette Ankara'nın da İstanbul'un da önde olması lazım. Buralar acemilik kaldırmaz" diye konuştu.

'KİM SENİN HAKKINI YEDİ?'

'Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş ile ilgili açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Bırak ağlak ağlak gezmeyi, 'Hakkımı yediler' demeyi. Kim senin hakkını yedi? Allah'tan kork. Yalan söyleyip, durma. Ankara'ya ne yapacaksan söyle. Proje yok. Çok garip bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

'KARŞIMIZDAKİ İTTİFAK BU ÖRGÜTTEN MEDET UMUYOR'

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın müdürü, FETÖ/PDY davasının firari sanığı Ekrem Dumanlı'nın 'millet ittifakı'na destek istediğini kaydeden Özhaseki, "Bunları görüp de biz hala 'Bu ülkede beka meselesi yok' mu diyelim? Eğer öyle dersek gözümüzü yumarsak 20- 30 sene sonra evlatlarımızın başını yakarlar. Belki biz hayatta olmayız ama yavrularımız ne olacak? Bir 15 Temmuz ile daha karşılaşabilirler. Bunlar böyle bir hain örgüt. Şimdi karşımızdaki ittifak bu örgütten medet umuyor" diye konuştu.

'İFTİRAYA UĞRAYAN YERİNDE DURAMAZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönemde kendisi hakkında suçlamada bulunduğunu, ardından basın toplantısı düzenlediğini hatırlatan Özhaseki, "Davalar açtım. O da davalar açtı. Mahkemeler bitti. Bütün mahkeme kayıtlarına, 'yalancı' diye geçti o adam. İftiraya uğrayan böyle yapar, yerinde duramaz, derdini anlatır. Bu arkadaş da basın toplantısı yapmaya, en sonunda sıkıştığı için karar verdi. Basın toplantısında ne yaptı? Eline iki sayfa tutuşturmuşlar; 'Sen şöyle davran' diyor. Bir algı operasyonu çektiği grup var. Kendi bilmez yoksa. Okudu; gazeteciler soru soracak, soru almadı" dedi.

'YURT DIŞINDA SOKAĞA ÇIKAMAZ'

Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ın, hakkında 'sahte senet' ile icra takibi yaptığı gerekçesiyle mahkemelik olduğu Necmettin Kesgin'e 'Bu parayı ver, hepsini unutayım' diye mesaj attığını söyledi. "Parayı alırsan üstüne yatacaksın, hiçbir şey demeyeceksin öyle mi?" diye soran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Allah seni ıslah etsin. Parayı alamazsan o pis, paçavracı ağzıyla 'Seni öldürürüm, süründürürüm, düğününü basarım' diyeceksin. Böyle bir şey olmaz. Emin olun yurt dışında bir adam bu pis işlere karışsa bırakın Ankara'ya belediye başkan adayı olmayı yeminle söylüyorum, sokağa çıkamaz. Ama burada ne yazık ki böyle bir görüntüyle karşı karşıyayız. Bu olayı anlattığımızda, 'Beni televizyonlara çıkarmıyorlar, anlattırmıyorlar' diyor. Bütün haklarımı ben Mansur Yavaş'a devrettim; çık, anlat hadi. Hangi kanalda hakkım varsa hangi sunucuyu istiyorsan karşına oturtacağız; ama sorulara cevap ver kardeşim. Günlük programını gazetecilere de vermiyorlar. Dün Ticaret Odası'na gitti beyefendi, bir tek soru sordurmuyorlar."

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