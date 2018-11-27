Özhaseki'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması Kayseri'de sevinç yarattı

Oktay ENSARİ/ KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvetvekili Mehmet Özhaseki'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanması memleketi Kayseri'de sevinç yarattı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ''Özhaseki, belediyecilikte model yaratan, örnek bir kişi. Ankara'ya yakışır'' dedi

Kayserililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Özhaseki'nin Ankara Büyükşehir adaylığını açıklamasını TV'lerden izledi. Sosyal medyada Kayserililer Özhaseki'ye başarı dileyen mesajlar paylaştı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Mehmet Özhaseki'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla ilgili olarak, ''Kayseri teşkilatı olarak sevinçliyiz. O nedenle kalabalık bir heyetle başkente gelerek, adaylık açıklamasının yapıldığı grup toplantısına katılarak, hemşehrimizi tebrik ettik. Ankara'ya yakışan olacak. Bizim açımızdan, Ankara ve ülkemiz açısından isabetli bir karar oldu. Kendisinin Ankara'ya güzel bir hizmet vereceğine yürekten inanıyoruz'' dedi.

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ise Özhaseki'nin adaylığına ilişkin, ''Bildiğiniz gibi yerel yönetimlerde çok tecrübesi olan birisi. Kendisini Kayseri'de yaptığı yerel yöneticilikle kanıtladı. Kayseri'mizin, Ankara'nın ve Türkiyemizin yüz akı olacak. İnşallah, Ankara için bir şans olarak görüyorum. Yerel yönetimlerdeki deneyimi bakanlıktaki başarısı, bu alandaki deneyimleri, siyasi ilişkileri, uzlaşmacı kültürüyle Orta Anadolu insanı olarak Kayseri'de ekol oldu Bu kez Ankara'da. İsabetli bir aday'' diye konuştu

MEHMET ÖZHASEKİ

Mehmet Özhaseki, 1957 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra, avukatlık stajını Kayseri Adliyesi’nde yaptı. Ancak avukatlık yapmadı ve tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti. 1994’e kadar tekstil ticaretiyle uğraştı. 27 Mart 1994’te yapılan mahalli idareler seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanı olurken, 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi. 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinden 350’nin üzerinde üyesi olan Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB), 2004-2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını yaptı. TKB’nin yurt içinde ve yurt dışında kurumsal kimlik kazanmasında ve yurt çapında birçok tarihi eserin ayağa kaldırılmasında büyük rol oynadı. 10 Şubat 2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa etti ve AK Parti’den milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde 25'inci Dönem Kayseri Milletvekili olarak seçildi. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi’nin ardından yenilenen parti vitrininde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı. 1 Kasım 2015 tarihinde tekrarlanan genel seçimlerde yeniden Kayseri milletvekili olarak seçildi ve 26'ncı Dönem Kayseri Milletvekili oldu. 65'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinde bulundu. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri'nde Kayseri milletvekili olarak seçildi ve 27'nci Dönem Kayseri Milletvekili oldu. 18 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi’nin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı. Halen bu görevini sürdüren, İngilizce ve Arapça bilen Özhaseki, evli ve 4 çocuk babası.