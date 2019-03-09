Özhaseki’nin izleme rekoru kıran videosu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için ’Haseki Gönüllüleri Grubu’ tarafından bir reklam filmi hazırlandı.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’ye "Haseki Gönüllüleri Grubu” tarafından bir reklam filmi hazırlandı. Ankara’nın manevi büyüklerine atıf yapılarak başlayan reklam filminde Hacı Bayram-ı Veli’de ’merhametsin Ankara’ deniliyor. Dünden bugüne Ankara’nın anlatıldığı filmde cumhuriyet, Kuvay-i Milliye ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’de yer alıyor. İlgili tanıtım ve reklam videosunda 15 Temmuz Şehidi Ömer Halis Demir’de unutulmadı.

Ankaralıların beğenerek izlediği bu video izlenme rekoru kırıyor.

