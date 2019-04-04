AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Seçime Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı olarak giren Sayın Mehmet Özhaseki'nin oyları bin 805 arttı. Bu, bizim beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç. Bu nedenle hukuki süresi içinde bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz." dedi. Şahin, partisinin il başkanlığında basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve değerlendirmede bulundu. Ankara il teşkilatı olarak itiraz sürecini yakından takip ettiklerini belirten Şahin, "Ankara'mızın 25 ilçesinin 25'inde de ilçe seçim kurullarına büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri oylarının yeniden sayılması için müracatlarımızı yapmıştık. Bu müracatlarımız neticesinde 25 ilçemizin 12'sinde yeniden sayım işlemleri gerçekleştirildi." diye konuştu. Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi oylarının yeniden sayım işlemlerine ilişkin, şunları kaydetti: "Seçimlere Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı olarak giren Sayın Mehmet Özhaseki'nin oyları bin 805 arttı. Bu, bizim beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç. Bu nedenle biz süresi içinde bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu müracaatlarımız, ilçe seçim kurullarındaki 13 kurulun, itirazlarımızın reddine ilişkin kararına dair olacak. Diğer sayım yapılan 12 ilçede de taleplerimizin karşılanmaması nedeniyle gerçekleştireceğiz. 25 ilçemizin 25'inde yeniden il seçim kuruluna müracaatlarımızı gerçekleştirmiş olacağız."

Geçersiz oyların itirazına ilişkin olarak da Şahin, "Maddi hatalarla ilgili olarak karşılaştırılmalı çalışmaları sürdürüyoruz. Buradaki amacımız sandık sonuç tutanakları ile seçim sistemine girilen veriler arasındaki ihtilafı ortadan kaldırmak. Halen bunlarla karşılaşıyoruz, malumunuz olduğu üzere bu maddi hatalar her zaman giderilmesi mümkün olan hatalardır. Ankara'mızdaki 12 bin 158 sandıktaki bu karşılaştırmalı çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini verdi. Bütün soru işaretlerini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını vurgulayan Şahin, "Ankaralı her bir seçmenimizin gönlünün mutmain olmasıdır. Bütün tereddütlerin izale edilmesidir. Ankaralı seçmenimizin iradesi seçim kurulları kararıyla ve mahkeme kararlarıyla tebellür ettikten sonra hiç şüphesiz bize düşen, ortaya çıkacak sonucu büyük bir hüsnükabul ile karşılamak olacaktır. Ankaralı hemşehrilerimizin kararının başımızın üstünde yeri var." ifadesini kullandı. Hukuki süreçlere sağlıklı bir şekilde katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Yargı mercilerinin verecekleri kararlar hiç süphesiz bizim için de makbul ve muteberdir. Biz, anayasanın ve yasaların bize sunmuş olduğu hak arama özgürlüğü çerçevesinde bu girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bundan sonra da bütün bu aşamaları takip edeceğiz. İl Seçim Kurulundan bizim taleplerimizi karşılayacak bir sonucun ortaya çıkmaması durumunda meselenin, Yüksek Seçim Kuruluna kadar takipçisi olacağız." Şahin, itirazlar sonucunda CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın oylarında bir değişlik olup olmadığına dair soruya, "Yaptığımız itiraz neticesinde CHP'li aday lehine de bir ilerleme söz konusu, CHP'li adayın oylarında da 666 oyluk bir artış söz konusu oldu. Aradaki fark bin 139 lehimize azalmış oldu." yanıtını verdi. - "Karar alma sürecinde daha etkin olacaklar" Belediye meclis üyelerinde çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olmasının hatırlatılması üzerine Şahin, "Hiç şüphesiz hukukun belediye meclis üyelerimize vermiş olduğu imkanları belediye meclis üyelerimiz sonuna kadar kullanacaklar. Karar alma süreçlerinde çok daha etkin olacaklar. Denetim görevlerini çok güçlü bir şekide yerine getirecekler. Bizim amacımız Ankara'nın, Ankara'ya yakışır bir şekilde yönetilmesidir. Bu açıdan da belediye meclis üyelerimizin, önümüzdeki dönem de görevlerini bihakkın yapacağı konusunda hiçbir tereddütümüz söz konusu değil." dedi.